En Ate Vitarte, un joven se convirtió en el afortunado ganador de más de S/600.000 en La Tinka. Según comentó el nuevo millonario del Perú, un día antes de su cumpleaños compró dos boletos del sorteo de La Kábala sin imaginar que lograría llevarse a casa el cuantioso premio monetario.

"Ese día me encontré en Vitarte, en la tienda y compré dos Kábalas y sin pensarlo, al día siguiente me enteré, justamente para mi cumpleaños me enteré de que había ganado. Que eran los números ganadores y me sentí muy feliz y emocionado. Hasta ahora no lo puedo creer", sentenció.

¿Qué planea hacer con los más de medio millón de soles que ganó en La Kábala de La Tinka?

El afortunado ganador comentó que tiene grandes planes para los S/600.000 ganados en La Kábala. Una de sus primeras acciones será destinar parte del dinero para apoyar a su pareja en el negocio de óptica, ayudando a que su emprendimiento crezca. Además, tiene en mente un viaje por todo Perú junto a sus hijas, para disfrutar del hermoso país y crear recuerdos inolvidables. Sin duda, este premio le abrirá nuevas puertas para cumplir sus sueños y los de su familia.

"Yo con este premio quiero ayudar a mi pareja en el negocio de óptima. Muy aparte de esto, quiero disfrutarlo con mi familia, con mis hijas. Quiero salir de viaje y conocer el Perú. Quiero disfrutar (el premio) completamente con toda mi familia", explicó.

¿Qué números eligió en La Kábala?

El afortunado ganador de La Kábala eligió los números 01, 07, 15, 26, 28 y 34, una combinación que lo convirtió en millonario. Aunque al principio no esperaba que esos números fueran los ganadores, su suerte lo llevó a convertirse en el nuevo propietario de más de S/600.000.