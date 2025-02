El colapso del techo del Real Plaza Trujillo dejó una estela de dolor y cuestionamientos sobre la seguridad en las infraestructuras comerciales en Perú. Ocho personas fallecieron y más de 80 resultaron heridas en un accidente que, según expertos, podría haberse evitado con un mejor control de mantenimiento.

Entre las voces que analizaron el desastre, la arquitecta Fran, especialista en construcción y diseño, compartió su opinión técnica en su canal de YouTube. Identificó tres posibles fallos estructurales que habrían comprometido la resistencia del techo y encendió el debate sobre la responsabilidad de los propietarios del centro comercial y la necesidad de una regulación más estricta en edificaciones de alto tránsito en Trujillo y otras ciudades del país.

¿Cuáles son los 3 fallos técnicos que consideró la Arquitecta Fran?

La arquitecta Fran, reconocida por su análisis detallado de estructuras urbanas, expuso tres fallos clave que pudieron provocar el derrumbe del techo del Real Plaza Trujillo. El primero es el drenaje deficiente del techo. Según la especialista, la acumulación de agua de lluvia pudo haber generado una sobrecarga que la estructura no soportó. Si el sistema de evacuación de agua hubiera funcionado correctamente, el peso añadido no habría sido un factor de riesgo.

El segundo error señalado es el diseño estructural y los cálculos de carga. Un techo mal diseñado con materiales inadecuados es vulnerable a cambios climáticos extremos y a un desgaste acelerado con el tiempo.

“El agua pesa y con tierra y basura también. Hay que saber cuánto pesa el agua para saber cuál es el espesor del fierro o el ancho de la cercha o el tamaño de la viga que va a sostener, porque si es delgada o no tiene resistencia estructural va a colapsar. Imagínense una piscina de 3x3, pesa dos toneladas, inclusive hasta más”, señaló.

Finalmente, el tercer fallo corresponde a la falta de mantenimiento preventivo. La especialista subrayó que “si los techos no se mantienen, no sirve de nada que la viga y todo esté bien hecho porque hay que despichar el agua”. La arquitecta explicó que todos los techos tienen canaletas y, si estás llegan a taparse, pueden provocar un daño significativo. “Si la acumulación de agua fue la causa principal, es probable que haya existido falta de limpieza de canaleta en sumideros. Imagina que por no limpiar una canaleta se caiga el techo y muera gente, algo tan sencillo”, agregó.

¿Qué sucedió en el Real Plaza Trujillo?

El viernes 21 de febrero de 2025, el techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo se desplomó, afectando a decenas de familias y trabajadores que se encontraban en el lugar. La situación dejó un saldo de ocho fallecidos y más de 80 heridos, entre ellos niños y adultos mayores. Equipos de rescate trabajaron por horas para liberar a las personas atrapadas entre los escombros.

Las primeras investigaciones apuntan a que la acumulación de agua de lluvia debilitó la estructura y los ingenieros que analizaron la tragedia explicaron que el peso del agua habría superado la resistencia de los materiales, provocando el colapso. Por su parte, las autoridades de Trujillo clausuraron el establecimiento y ordenaron una auditoría técnica para determinar responsabilidades.

El impacto del derrumbe trascendió la ciudad y generó un debate sobre la seguridad de los centros comerciales en Perú. Ciudadanos y expertos exigieron medidas más rigurosas en la construcción y mantenimiento de estos espacios de alta concurrencia. Mientras tanto, las familias de las víctimas claman por justicia y respuestas claras sobre lo ocurrido.

¿Quién es el dueño de Real Plaza?

Real Plaza es una cadena de centros comerciales perteneciente a Intercorp, uno de los conglomerados empresariales más grandes de Perú. Su fundador y principal accionista es Carlos Rodríguez Pastor, considerado uno de los empresarios más influyentes del país y uno de los hombres más ricos del país. Intercorp tiene presencia en diversos sectores, incluyendo banca, educación, salud y retail, con marcas reconocidas como Plaza Vea, Oechsle y Promart.

El centro comercial de Trujillo es una de las principales sedes de la cadena en el norte del país. La empresa emitió un comunicado expresando sus condolencias a las familias de las víctimas y asegurando que colaborará con las investigaciones. Sin embargo, la controversia sobre su responsabilidad en el mantenimiento del establecimiento ha puesto en el ojo público a sus directivos.