El Documento Nacional de Identidad (DNI) en Perú está compuesto por ocho dígitos, los cuales son fundamentales para la identificación de los ciudadanos en el país. No obstante, un aspecto que muchos desconocen es la presencia de un noveno número, que se encuentra separado por un guion y se presenta en un color distinto.

Este número adicional es asignado a aquellas personas que aún no han obtenido la versión electrónica de su DNI. En esta nota, se explica la función del noveno dígito que aparece en el DNI y cómo es asignado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿Para qué sirve el último número de mi DNI, según Reniec?

De acuerdo con la Reniec, el código de validación no debe confundirse con la idea errónea de que representa la cantidad de homónimos, es decir, personas que comparten el mismo nombre y apellido. En realidad, este noveno dígito se genera mediante un algoritmo matemático aleatorio y tiene como función principal identificar a los ciudadanos durante la realización de diferentes trámites administrativos.

Su ubicación puede varias según el tipo de DNI:

DNI azul: es el número ubicado en la esquina superior derecha de tu documento, después de los ocho números que conforman el DNI. DNI electrónicos emitidos hasta 2019: es el número que aparece en la parte superior izquierda de tu documento, después de los ocho dígitos que conforman el número de DNI. DNI electrónicos emitidos a partir de 2020: es el número que se encuentra en la parte superior derecha del documento, al lado de los dígitos que conforman el número del Documento Nacional de Identidad.

¿Por qué los centros comerciales piden DNI al momento de pagar?

Numerosos establecimientos requieren el DNI de los clientes sin contar con una normativa que lo respalde. Según la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), algunas empresas utilizan esta información para crear perfiles de consumo. Esta práctica les facilita segmentar sus estrategias publicitarias y de promociones al identificar patrones de compra, preferencias y la capacidad adquisitiva de los consumidores.

En situaciones donde el monto de la compra no excede los S/700 y el cliente no necesita un comprobante para fines fiscales, no es obligatorio presentar su documento de identidad. En tales circunstancias, solicitar el DNI podría interpretarse como una práctica superflua y prescindible.

Esta es el beneficio para los adultos mayores que quieren renovar su DNI

La Reniec ha anunciado que los ciudadanos peruanos que cumplan 60 años podrán obtener un DNI sin fecha de caducidad al momento de su renovación o emisión. Esta medida busca simplificar los trámites de identificación para los adultos mayores, lo que elimina complicaciones innecesarias y brinda mayor comodidad y seguridad en el proceso.

