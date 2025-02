El miércoles 19 de febrero, delincuentes secuestraron a la empresaria Lilian Marilú Vega Carrasco, de 35 años, conocida como 'La reina del arroz'. De acuerdo a las cámaras de seguridad, la joven fue abordada por un grupo de sujetos armados en la cuadra 4 del jirón Verona, alrededor de las 9.00 p.m., en San Martín de Porres (SMP).

Ante esta lamentable situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público inició una investigación en contra de las personas que resulten responsables del secuestro de Lilian Vega, además de otra mujer aún no identificada.

El 'Monstruo estaría detrás del secuestro de la empresaria

Según las primeras hipótesis de la PNP, el rapto de la empresaria seguiría el mismo patrón delictivo de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte', encabezada por Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'. El secuestro aún sigue en investigación, pero los elementos utilizados y las acciones llevadas a cabo por los sujetos, para concreto el acto ilícito, serían claves para la investigación, tal como el uso de camionetas de lujo, la manera de proceder y más.

Cabe señalar que, los sujetos ya habrían planificado realizar el secuestro con anticipación, debido a que conocían el lugar por donde la mujer caminaba usualmente para ir dirigirse hacia su vivienda.

Testigos de secuestro de empresaria revelan detalles

Uno de los trabajadores del mercado de Fiori, en SMP, informó que la empresaria secuestrada trabajaba durante más 10 años vendiendo abarrotes en dicho establecimiento. Además, que el miércoles 19 de febrero, cuando sucedió el rapto, la mujer se fue a su vivienda sin su esposo, debido a que su pareja tuvo que realizar otra actividad.

De acuerdo a los testigos del delito, los delincuentes amenazaron a las personas que trataron de ayudar a la mujer. Ellos los apuntaron con armas y, en cuestión de segundos, huyeron con la ciudadana en un camioneta de alta gama.

"No han disparado pero la gente se ha corrido, se ha asustado. A los inquilinos los han encañonado para que no ayuden", declaró una mujer a América Noticias.

"Desde mi ventana escuché los gritos y que se estaban llevando a la persona. Los vecinos se quisieron acercar pero ellos tenían arma. Eran varios, pero desde la oscuridad no se ve, como no está bien alumbrado. Después, dijeron que eran 6 personas", dijo otra vecina.

Asimismo, indicó que un camión de basura se encontraba en la cuadra pero tuvo que irse de la zona, por el violento accionar de los delincuentes.

"El camión de la basura estaba acá pero ellos se tuvieron que regresar por el mismo lugar. Yo no conozco a la señora, no la he visto. Según los otros vecinos, ella siempre pasaba a esa hora", manifestó una ciudadana.

Piden mayor resguardo policial

Los vecinos del jirón Verona de SMP piden a las autoridades realizar patrullaje por el lugar para evitar que los delincuentes sigan cometiendo delitos, además para garantizar la seguridad de los residentes. Asimismo, indicaron que cerca de la zona hay colegios y que, por el cuidado de los menores, los efectivos deben de realizar las acciones pertinentes para luchar contra la delincuencia.