Diana R.A.C., una joven de 26 años, ha denunciado públicamente haber sido víctima de hostigamiento y amenazas por parte del entorno religioso tras quedar embarazada del sacerdote Carlos Alberto Londoño. La situación ha generado controversia en la Iglesia de Puno, donde el obispo ya ha sido separado.

La joven, quien fue parte del coro del Templo San Juan, reveló que mantuvo una relación amorosa con el párroco Carlos Alberto Londoño Henao desde septiembre hasta diciembre de 2024. Según su testimonio, el embarazo y una enfermedad de transmisión sexual son consecuencias de esta relación. Además, denunció haber recibido presiones para interrumpir su gestación.

Joven ratificó su denuncia sobre hostigamiento y amenazas de interrumpir su gestación

En diálogo con La República, la víctima aclaró que la abogada Anyela Zea Núñez, la habría amenazado con sacarla de su puesto de trabajo, tras presentar su denuncia ante el canciller, más no de inducirla a interrumpir con su embarazo, como se afirmaba en medios locales.

"Quien me ha dicho acerca del aborto es la señora Marilda. (pareja del párroco [Londoño], bueno yo no sé. (…) La señora es la que propuso más. La abogada me amenazó con hacerme deshabilitar, con hacerme botar de mi trabajo (…). Ella me amenazó y tengo mi audio. Ella me amenazó porque denuncié el caso en un documento que entregué al canciller", añadió.

El hecho ha conmocionado a la Iglesia de Puno, lo que llevó al obispo Jorge Pedro Carrión Pavlich a anunciar el inicio de un proceso canónico preventivo. Esta medida busca investigar las serias acusaciones contra el padre Carlos Londoño Henao, quien ha sido señalado por presuntamente embarazar a una integrante del coro de la parroquia. Como parte de las acciones tomadas, el sacerdote permanecerá temporalmente alejado de su cargo mientras se lleva a cabo la indagación correspondiente.

Abogada del sacerdote implicado renunció a su defensa

Por otro lado, la abogada Anyela Zea Núñez, negó rotundamente que haya amenazado a la joven para interrumpir con su embarazo u otros fines. Además, dudó del mismo, por lo que hizo un llamado al Centro de Emergencia Mujer para que tomen el caso y se verifique mediante exámenes en medicina legal si la excorista está embarazada.

Abogada que renunció a ser representante del sacerdote. Foto: Cinthia Álvarez

En tanto, señaló que ante las amenazas que viene recibiendo, decidió dejar de ser abogada del párroco acusado, además de solicitar garantías para su vida y la de su familia, entre lágrimas pidió al juez que autorice la salida del país de su menor hija ya que teme por su seguridad.

Por último, Diana informó que el próximo 25 de febrero se sostendrá una reunión con el canciller donde expondrá todo lo sucedido en los anteriores días, esperando a que se le dé una respuesta positiva. "Solo pido paz, porque ya me da miedo de caminar en Puno, más por la señora Marilda, porque molesta mi embarazo. En mi documento pido que ambos (Marilda y Londoño) se alejen de mi, pido eso", culminó.