El colapso del puente Chancay, que dejó a cerca de 50 personas atrapadas en un bus, ha puesto de manifiesto la desidia de las autoridades en atender las necesidades de los gobiernos locales. A pesar de las alertas sobre su deterioro, la construcción de un nuevo puente nunca se llevó a cabo, de acuerdo a los revelado por los alcaldes de Chancay y Aucallama.

A través de una entrevista en Punto Final, Juan Álvarez Andrade, sostuvo que desde el 2019 se advirtió la necesidad de cambiar el puente de Chancay, el cual había sido construido en 1953. No obstante, luego de cuatro años tuvo que suceder una tragedia para que se lleven a cabo las acciones respectivas. En tanto, Edwin Valdivia, alcalde de Aucallama, sostuvo que advirtió en reiteradas ocasiones otros problemas entorno a la transitabilidad de la zona que, hasta el momento, tampoco han sido atendidos.

Situación de la infraestructura del puente había sido advertida desde 2019

La situación de la infraestructura del puente de Chancay ya había sido advertida desde 2019. Ante ello, el alcalde Juan Álvarez Andrade solicitó información sobre las obras que se estaban realizando en la ciudad. No obstante, obtuvo como respuesta que aún se estaba elaborando el Estudio Definitivo del Puente Chancay en 2024. "El tiempo de vida que tiene este puente (construido en 1953) ya era para cambiarlo. El Invierte.pe, que ya había sido elaborado por el MTC en 2019, advertía que tenía que construirse otro puente. No se hizo nada", sostuvo el burgomaestre de Chancay.

"Tiene código único de inversión, tiene proceso de elaboración del expediente técnico y ha durado 4 años elaborarlo (...) No solo es el puente de Chancay, es de cinco puentes en donde se establece todo. Esto es una advertencia para todo (otros puentes), pero hasta el momento no se hace nada (...) Me he reunido con la Presidenta de la República, pero menos con el ministro del MTC", acotó Álvarez durante una entrevista en Punto Final.

Se propuso la construcción de un puente reforzado de 70 metros

De acuerdo con Cuarto Poder, desde 2019 se planteó la edificación de un puente de concreto reforzado con una longitud de 70 metros. Este diseño incluye un tablero de sección cajón multicelda, complementado con pantallas de concreto armado dispuestas en forma de “v”, cuyas características se definirán en el expediente técnico correspondiente. Para avanzar en la elaboración del estudio definitivo del proyecto, en diciembre de 2020 se formalizó un contrato entre Provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa GMI S.A. Ingenieros Consultores.

Sin embargo, surge la interrogante sobre las razones por las cuales esta obra aún no ha comenzado. Se espera que el MTC responda sobre la falta de ejecución de este proyecto, que busca reemplazar los puentes en condiciones deplorables en el norte chico del país. Desde 2020, múltiples documentos oficiales han señalado el grave riesgo que enfrentan los ciudadanos, un peligro que persiste y que requiere atención urgente.