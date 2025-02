El problema de la trata de personas con fines de explotación sexual sigue creciendo en el país, especialmente en provincias, donde las condiciones de vigilancia y respuesta estatal son limitadas. Según el exministro del Interior, Ricardo Valdés, en Puno solo hay cuatro efectivos policiales dedicados a la investigación de estos casos, una cifra que evidencia la precariedad del sistema de lucha contra este delito.

En ese contexto, La República consultó con el general PNP Francisco Amadeo Ninalaya Martínez, de la Región Policial Puno, quien indicó que el equipo asignado a la trata de personas en la región está compuesto por 12 agentes: seis en Juliaca y seis en Puno. No obstante, Valdés señaló que, incluso con esa cantidad, la cifra sigue siendo reducida, pues la capacidad de respuesta policial en estas regiones enfrenta serias limitaciones operativas y de recursos.

Deficiencias en la lucha contra la trata: falta de control y capacitación

El exministro señaló que, en los últimos cinco años, se han registrado en promedio 5.500 denuncias anuales por trata de personas en el país. Sin embargo, advirtió que la cifra real podría ser mucho mayor debido al subregistro y la dificultad de procesar estos delitos clandestinos.

“El problema no solo es la escasez de policías, sino la falta de capacitación de los operadores de justicia. No se investiga adecuadamente ni se sigue el rastro de las víctimas captadas en distintas regiones del país”, señaló el exministro. También advirtió que la estructura policial no ha evolucionado al mismo ritmo que la criminalidad, lo que impide una respuesta efectiva ante el crecimiento del delito.

Por su parte, la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, sostuvo que la trata de personas está estrechamente vinculada con otras economías ilícitas, como la minería ilegal y el narcotráfico, y que las redes operan con total impunidad debido a la falta de control en las regiones más afectadas. “Hay bandas nacionales e internacionales que lucran con la explotación de mujeres y menores. La trata es un negocio tan rentable como el narcotráfico”, afirmó.

Falta de coordinación y recursos debilita la lucha contra la trata en provincias

Ambos exministros coincidieron en que la lucha contra la trata de personas enfrenta serios problemas de gestión y logística. Montenegro criticó la desarticulación entre la Policía, la Fiscalía y otras entidades responsables de combatir este delito. “Existen lineamientos detallados en la Política Nacional contra la Trata de Personas, pero no se aplican de manera efectiva. Las fiscalías especializadas han sido debilitadas, lo que agrava la impunidad”, sostuvo.

Por su parte, Valdés advirtió que, en regiones como Puno y Madre de Dios, las unidades policiales especializadas dependen de otras direcciones, lo que dificulta su autonomía operativa. Además, alertó sobre la falta de presupuesto para la movilidad de los agentes. “Si la policía no tiene ni combustible para desplazarse, es evidente que la lucha contra la trata será ineficaz”, señaló.

Solo 12 agentes en Puno para casos de trata: cuestionan su disponibilidad

Ante la respuesta del general de la PNP, Ninalaya Martínez, sobre el número de efectivos dedicados a la trata de personas en Puno, es de 12 agentes, Valdés también cuestionó si todos ellos trabajan a tiempo completo en estos casos o si deben dividir su tiempo con otras funciones. “Sería importante conocer el régimen laboral de estos policías. En muchas zonas, los agentes siguen un sistema de turnos que limita aún más su disponibilidad”, explicó.

La República intentó comunicarse con el Ministerio del Interior para obtener una respuesta oficial sobre la cantidad de efectivos asignados a la trata de personas en Puno y otras regiones, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.