Sobreviviente de caída de bus al río Chancay relata momentos de angustia: "Perdí la consciencia, parecía un despiste"

En la noche del jueves 13 de febrero, el colapso del puente Chancay, a la altura del kilómetro 75 de la Panamericana Norte, dejó un trágico saldo de dos muertos y 38 heridos. Las víctimas viajaban en un bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte, que se precipitó al río tras el derrumbe.

Un vehículo particular también se vio afectado por el derrumbe del puente y terminó siendo arrastrado por el río Chancay. Personal de los Bomberos y efectivos policiales trabajaron durante toda la madrugada de este 14 de febrero para rescatar a los heridos.

Testimonio de sobreviviente tras colapso de puente Chancay

Uno de los sobrevivientes, identificado como Carlos Hurtado Pérez, de 48 años, regresó al lugar del siniestro para recoger sus pertenencias. En conversación con RPP, relató los momentos de terror y angustia que vivió durante el accidente de tránsito.

“Lo que recuerdo es que fue dos segundos, como si nos hubiésemos despistado. De ahí no me acuerdo, fue un golpe tan impactante. Sentí un golpe en mi cabeza, perdí la noción de la conciencia (...) Parece que me han dado la mano y he salido. Me han vuelto a pasar por el segundo piso y un policía me ha ayudado, me llevó al hospital”, explicó.

Hurtado presentó lesiones severas en la cabeza y en varias partes del cuerpo. "Yo tengo puntos en la cabeza, tengo golpes en el brazo, acá en la cadera y también en la canilla. En mi cuello, que no puedo moverlo", agregó.

Asimismo, revela que el bus interprovincial partió de Chimbote a las 5:30 de la tarde y que a bordo iban algunos menores de edad. De igual manera, señaló que encontró un familiar herido cuando fue trasladado al hospital. “Ahí he encontrado a mi familiar. La he encontrado en la mano derecha, a mi costado, estaba tapada el rostro. De ahí ha sido conducida al hospital Almenara”, indica. Incluso, cuenta que pudo visualizar el cuerpo del conductor del bus cuando era retirado del vehículo.

Canales de emergencia

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.