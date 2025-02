Una nueva víctima se suma a la tragedia ocurrida en Huaral tras la caída del puente Chancay el último viernes. Se confirmó el fallecimiento de César Minaya, copiloto del bus interprovincial accidentado, quien murió la noche del sábado en el Hospital de Huaral luego de someterse a una segunda intervención quirúrgica. La información fue confirmada por Constantino Vila, director de Operaciones de Salud del Ministerio de Salud (Minsa).

Según detalló Vila, Minaya, de 48 años, presentaba múltiples lesiones en el abdomen, tórax y otras partes del cuerpo, además de un severo sangrado interno. Debido a su condición crítica, los médicos decidieron operarlo nuevamente, pero a pesar de los esfuerzos, no lograron salvarlo. "Por su condición inestable no pudo ser referido a Lima y los médicos decidieron intervenirlo. Tuvo una segunda intervención quirúrgica, pero, lamentablemente, no se le pudo salvar por las múltiples lesiones que presentaba", explicó el funcionario.

Accidente en Chancay dejó a tres personas fallecidos

Con la muerte de Minaya, ya son tres las víctimas fatales de este trágico accidente. El bus interprovincial cayó al vacío luego del colapso del puente Chancay, lo que generó un escenario de emergencia en la zona. Varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos, donde algunos continúan en estado grave.

El colapso del puente ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, quienes exigen respuestas sobre el estado de la infraestructura vial en el país. Hasta el momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del derrumbe, aunque se espera un informe técnico en los próximos días.

Familias de fallecidos y heridos exigen justicia tras caída de puente

Familiares de las víctimas han expresado su indignación y piden una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades. "No puede ser que un puente colapse de un momento a otro y cause tanto dolor. Queremos justicia y respuestas", señaló uno de los deudos.

Mientras tanto, los heridos continúan recibiendo atención médica en distintos hospitales. Se espera que en las próximas horas las autoridades anuncien medidas de apoyo para los afectados y sus familias, así como acciones concretas para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir en el futuro.