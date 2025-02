El reciente colapso del puente Chancay, que resultó en la caída de un autobús lleno de pasajeros, ha generado un debate sobre las causas reales de la tragedia. Mientras algunas autoridades atribuyen el accidente a las intensas lluvias, expertos en infraestructura aseguran deficiencias estructurales y falta de mantenimiento como las verdaderas razones detrás del desastre.

Jorge Ruiz de Somocurcio, decano del Colegio de Arquitectos Regional de Lima, manifestó que no se debe culpar a las lluvias por el colapso del puente. "No le echen la culpa a la lluvia, el río está en su cauce, no se ha desbordado. El río no es el principal factor de la tragedia; la antigüedad del puente tiene que ver y otro factor importante es el mantenimiento y el sobreuso de las vías", dijo el experto.

Vías no estarían listas para aumento de tránsito por Megapuerto de Chancay

Además, Ruiz de Somocurcio advirtió que la inauguración del puerto de Chancay ha incrementado significativamente el flujo vehicular en la zona, sin que se hayan realizado las mejoras necesarias en la infraestructura vial. Describió esta situación como una "bomba de tiempo" y señaló la necesidad de una entidad que coordine los esfuerzos de los municipios locales para abordar estos desafíos.

Por su parte, Luis Morán, presidente de la Comisión Nacional de Riesgos de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú, señaló que el colapso se debió al hundimiento del estribo del puente, posiblemente causado por la socavación en la base debido al aumento del caudal del río. Morán enfatizó que una inspección adecuada podría haber prevenido el desastre.

Autoridades aseguran que caída de puente fue por lluvias

En contraste, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) atribuyó la caída del puente Chancay a las intensas lluvias que afectaron la región, lo que ha generado diferencias entre las versiones oficiales y las opiniones de los expertos.

Finalmente, el trágico accidente que dejó dos personas muertas, entre ellas el chofer de la unidad quien tenía más de 20 años dedicado a su labor como conductor, será investigado por la Fiscalía de Huaral, con el fin de conocer si hubo una negligencia por parte de las autoridades con respecto al mantenimiento de la estructura.