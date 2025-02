Patricia Liberto Salcedo no aparece registrada en las listas de los hospitales de Chancay ni Huaral. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República/El Peruano/TV Perú

Tras el trágico accidente en Huaral, en el que un bus de la empresa Cruz del Norte cayó al río Chancay y dejó dos fallecidos y más de 30 heridos, el señor Isaac Trujillo viene recorriendo los hospitales de Chancay y Huaral en busca de su esposa Patricia Liberto Salcedo, quien se encuentra como 'no habida' y no registrada en alguna de las listas de los nosocomios a los que recurrió.

"Ella nos llamó dos horas antes de que suceda este fatídico accidente, le esperamos toda la madrugada, pero no llegó. En la mañana nos enteramos de que el puente había colapsado. Venía con su hermana de Chimbote a Lima, a su casa", expresó el Trujillo a TV Perú. Su pareja, de 46 años, vestía un short de jean y un polo verde, hasta antes del lamentable hecho.

Búsqueda en hospitales de Chancay y Huaral

El señor Isaac mencionó que fue a los hospitales de Chancay y Huaral y que en ninguno está registrada su esposa. "En ninguno de los dos hospitales figura, quisiera saber a cuál la han derivado o en qué lista está su nombre", señaló. Asimismo, precisó que su esposa venía junto con su hermana, quien sí ha sido localizada y quien asegura que ella salió caminando del bus.

"Les socorrieron (a su esposa y la hermana), fueron las primeras que salieron, quizá no tan dolidas por el impacto. No sé a dónde la han derivado o la han llevado", indicó Trujillo, quien asegura que buscará en los centros de salud de Huacho y Puente Piedra hasta encontrarla. Añadió: "Ya no hay otro sitio a donde la hayan derivado, pido a la comisaría que puedan derivarse a buscar".

Momentos antes del accidente en Chancay

Patricia Liberto venía de regreso de Chimbote para realizar unos trámites junto con su hermana, se ubicaba en el asiento 21, en la parte del medio del segundo piso del bus interprovincial Cruz del Norte. Según relató su cuñada Ana María Liberto Salcedo, tras el accidente Patricia le ayudó a socorrer pese a sus fracturas, pero llegó a salir caminando del vehículo siniestrado.

Isaac Trujillo pide ayuda a las autoridades para encontrar a su pareja. Asimismo, brindó el siguiente número 997 080 238, por si alguien llega a reconocerla en Chancay u otra jurisdicción.