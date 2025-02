Un video desgarrador ha salido a la luz, mostrando el momento exacto en que un vehículo cae desde el puente colapsado de Chancay, el cual dejó un saldo trágico de dos fallecidos y 38 heridos. La negligencia en el mantenimiento de la infraestructura ha sido señalada como la causa principal de este lamentable suceso. Además, el factor climatológico influenció en el colapso de la antigua obra.

El incidente, que ocurrió en la noche del último jueves, ha captado la atención nacional, no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por las impactantes imágenes que muestran los gritos de auxilio de los afectados. La situación se agrava al considerar que el puente, que colapsó bajo el peso de un bus interprovincial, había sido objeto de críticas por su estado de deterioro meses atrás.

Impactantes imágenes muestran caída del vehículo tras colapso de puente Chancay

El video, difundido por Canal N, muestra cómo un auto de color negro cae sobre la estructura destruida del puente, mientras los pasajeros del bus de la empresa Cruz del Norte claman por ayuda. Este trágico evento ha puesto en evidencia la falta de atención a la infraestructura pública y la necesidad urgente de medidas preventivas.

Ante ello, los equipos de emergencia, junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), lograron localizar y recuperar un vehículo negro que había sido arrastrado 700 metros por la corriente del río Chancay. Las imágenes difundidas evidencian las labores del equipo de rescate, que utilizó una excavadora para realizar la operación en medio de la creciente del afluente. Pese a que no hubo una confirmación oficial, se sospecha que el conductor del automóvil particular logró salir del mismo tras caer sobre la infraestructura colapsada del Puente de Chancay.

Sobreviviente de la caída del bus dio su testimonio

Carlos Hurtado Pérez, un sobreviviente de 48 años, volvió al sitio del accidente para recuperar sus pertenencias. En diálogo con RPP, compartió su experiencia, describiendo los instantes de terror y angustia que atravesó durante el trágico suceso de tránsito.

“Lo que recuerdo es que fue dos segundos, como si nos hubiésemos despistado. De ahí no me acuerdo, fue un golpe tan impactante. Sentí un golpe en mi cabeza, perdí la noción de la conciencia (...) Parece que me han dado la mano y he salido. Me han vuelto a pasar por el segundo piso y un policía me ha ayudado, me llevó al hospital”, explicó. Hurtado presentó lesiones severas en la cabeza y en varias partes del cuerpo. "Yo tengo puntos en la cabeza, tengo golpes en el brazo, acá en la cadera y también en la canilla. En mi cuello, que no puedo moverlo", agregó.