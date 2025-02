Un adulto mayor ha denunciado públicamente a través de su plataforma de TikTok que su cuenta de ahorros en el Banco de la Nación fue vaciada. Según su denuncia, se autorizó el retiro de más de 264.000 soles de su cuenta mediante firmas fraudulentas que nunca aprobó.

De acuerdo con la denuncia de Luis Germán Guerrero Olivares, se realizaron dos retiros, sumando un total de 264.930 soles. El afectado asegura que no se siguieron los protocolos de seguridad correspondientes para un monto de esa magnitud, ya que la firma y la huella dactilar de la persona que habría retirado el dinero no coincidían con las suyas.

"No coincidía con las seis firmas que el banco me exigió cuando contacté para abrir la cuenta de ahorros en el Banco de la Nación", señaló indignado, explicando que había realizado un contrato previo de obras pasivas con la misma institución.

Adulto mayor pierde todos sus ahorros del Banco de la Nación

El afectado denunció que la persona que suplanto su identidad se presento en el Banco de la Nación el 13 de febrero de 2023, a las 8:30 de la mañana, y media hora más tarde descubrió que ya no quedaba dinero en su cuenta, perdiendo todos sus ahorros.

"Lo más grave es que el banco no hizo los controles que correspondían. El banco está obligado por ley, ante un monto exorbitante, en primer lugar, a hacer un monitoreo del comportamiento histórico de mis ahorros. Nunca me he manejado con esas cifras. El máximo que he podido retirar fueron 2.000 soles", por lo que cuestiona que se debió programar una alerta de posible fraude ante un retiro anómalo de su perfil.

"Lo que correspondía es que el banco bloquease temporalmente, de forma preventiva, mi cuenta de ahorros, obligándome a acercarme al banco para aclarar la situación, pero no lo hizo", cuestionando las presuntas facilidades para que su cuenta quedara en ceros.

Afectado presentó denuncia

Los ahorros provenían de los fondos acumulados durante 14 años de pensión de viudez depositados por la ONP en febrero de 2023. Sin embargo, el acusado denuncia que fueron sustraídos mediante firmas falsificadas.

"Cuando reclamé, lo declararon improcedente. Fui a Indecopi y no obtuve resultados", señaló Guerrero. Además, indicó que tras el incidente presentó una denuncia ante el Ministerio Público, la cual se encuentra en fase preliminar. "Es una investigación preliminar por siete delitos, entre ellos apropiación ilícita, estafa y suplantación de identidad", explicó.

Comunicado del Banco de la Nación

Ante el caso, el Banco de la Nación emitió un comunicado a La República informando que el señor Guerrero fue víctima de suplantación de identidad por una persona que se hizo pasar por su apoderado mediante un poder otorgado por Escrituras Públicas en la Notaría de Lima del Dr. Óscar Leyton Zárate. Ante ello, lamentó el caso y agregó que cuando tuvieron conocimiento de la suplantación, "se contactó con el dicho notario y, posteriormente, el notario gestionó la anulación del poder que había sido tratado en los registros públicos."

Comunicado del Bando de la Nación.

Además, explicó que el caso fue revisado por Indecopi, entidad que, en última y definitiva instancia administrativa, determinó que el banco no tenía responsabilidad. Asimismo, señaló que continúan colaborando en la investigación fiscal que está llevando a cabo el señor Guerrero.