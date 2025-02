Pareja con discapacidad visual denuncia robo de su parlante en bus 'Anconero': "El cobrador me dijo: 'Yo te ayudo a bajar'"

Samuel y Maricarmen, una pareja de cantantes con discapacidad visual, enfrentan una difícil situación tras el robo de su parlante, un equipo valorizado en S/1.800, que utilizaban para ganarse la vida. Este incidente ocurrió mientras viajaban en un bus del transporte público en Ancón, dejando a la familia sin su principal fuente de ingresos.

El robo se produjo después de un largo día de trabajo, cuando la pareja descendió del vehículo y el conductor arrancó rápidamente, sin que el cobrador les bajara el parlante cuando se ofreció a ayudarlos. A pesar de sus esfuerzos por recuperar el equipo, el bus nunca fue encontrado por la pareja, y al regresar al paradero inicial de la empresa, el vigilante les informó que no había ningún encargado disponible para atender su caso.

Pareja de cantantes con discapacidad visual sufrió el robo de su equipo

De acuerdo al relato de la pareja afectada, ellos regresaban a su hogar en el bus de transporte público Vipusa. "Tomamos el Anconero, la Vipusa, al bajar como siempre los cobradores dicen 'yo te ayudo a bajar'. Pero una vez que estábamos abajo el bus arrancó con las mismas y no me bajaron el parlante. Se fugaron", sostuvo Samuel, quien se mostró preocupado tras perder su vital herramienta de trabajo.

Por otro lado, en su intento de encontrar el bus que se había llevado su parlante, la pareja se dio cuenta que el conductor y cobrador nunca llegaron a la base de la empresa. "No ha llegado a base, no llegó a su destino final el bus", acotó. Además, el vigilante de la empresa de transporte les informó que no había ninguna persona encargada para que los atendiera.

Su único sustento para mantener a su familia

“Hemos perdido nuestra herramienta de trabajo. ¿Cómo vamos a sostener a nuestros hijos ahora? Este parlante es lo único que tenemos para trabajar, y hoy, por primera vez en mucho tiempo, no hemos salido a cantar, no tenemos cómo solventar nuestros gastos diarios”, comentó Maricarmen, visiblemente afectada. La pareja de músicos ambulantes y padres de dos pequeños, han presentado una denuncia ante la Policía tras ser víctimas de un robo. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuestas satisfactorias.

La situación se complica aún más, ya que la empresa de transporte involucrada no ha asumido responsabilidad por el incidente. A pesar de este contratiempo, la pareja se muestra decidida a continuar con su labor, ya que esta actividad representa su único medio de sustento. Aquellos que deseen ayudar a la familia pueden comunicarse al número 965 955 072 para ofrecer su apoyo.