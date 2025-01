Alumnos que causaron furor por su banda escolar estudiarán en modernas Escuelas Bicentenario: “Ensayábamos sobre la arena”

Yasuri Mayhua, una talentosa joven de 15 años, se convirtió en sensación en TikTok tras su destacada participación con la banda de su colegio durante las Fiestas Patrias 2024. Hoy, no solo es reconocida por su destreza en el tambor, sino también por su emoción al ver la transformación de su institución educativa como parte del proyecto Escuelas Bicentenario, una iniciativa que busca mejorar la infraestructura y calidad de enseñanza en diversos colegios del país.

Este ambicioso proyecto representa la esperanza de un futuro mejor para los alumnos del distrito de Ate. “Hace unos años, me llamaron la atención los instrumentos musicales y decidí probar con el tambor. Empecé a entrenar para los desfiles, y ahora muchas personas me dicen que me han visto en TikTok y en la televisión tocando”, cuenta Yasuri con entusiasmo.

Los alumnos podrán participar en talleres de formación laboral. Foto: Gobierno

¿Qué transformación sufrió la antigua infraestructura?

La historia de la I. E. Manuel González Prada de Huaycán es un reflejo de perseverancia. En sus inicios, el colegio contaba con tan solo tres aulas hechas de esteras, escritorios reciclados y asientos improvisados con ladrillos, evidenciando la precariedad de la educación en la zona. Gracias a la gestión de los docentes y el apoyo de los padres de familia, la escuela ha logrado convertirse en una Escuela Bicentenario, beneficiando a más de 3,300 estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria.

“Todas las chicas estamos muy contentas, porque antes ensayábamos sobre la arena y ahora tendremos amplios espacios con todas las comodidades”, destacó Yasuri, quien junto a sus compañeros espera aprovechar al máximo las nuevas instalaciones.

¿Cuánto se invirtió en la mejora de la Institución?

La modernización de la I. E. Manuel González Prada requirió una inversión de aproximadamente S/165 millones, permitiendo la construcción de una infraestructura educativa de primer nivel. Lo que en 1987 comenzó como una escuela con apenas 30 alumnos de entre 6 y 9 años, hoy alberga a miles de estudiantes y cuenta con equipamiento tecnológico, aulas acondicionadas para los nuevos retos educativos, modernas computadoras y espacios deportivos.

“Gracias al equipamiento que nos están brindando, voy a aprender cosas nuevas; mis compañeros también están emocionados por las aulas nuevas, las máquinas y los campos deportivos. Sabemos que ahora estudiaremos en uno de los mejores colegios del país y vamos a aprovecharlo al máximo”, manifestó Yasuri, reflejando la ilusión de toda la comunidad estudiantil.

¿Cuál es el sueño de la pequeña Yasuri?

Yasuri sueña con estudiar Derecho o Contabilidad al egresar del colegio, aunque siente una creciente inclinación por la industria del vestido. Gracias a las modernas máquinas recientemente implementadas en su institución, planea aprovechar al máximo esta oportunidad para desarrollar sus habilidades en el área.

Según informó la directora, Elizabeth Bautista Orihuela, el colegio implementará talleres especializados en Industria Textil, Computación e Informática, Ebanistería y Electricidad, que permitirán a miles de jóvenes desarrollar habilidades prácticas para su futuro.