El ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), conocida como la Decana de América, es un objetivo al que aspiran miles de jóvenes peruanos cada año. Esta institución, con más de 470 años de historia, se mantiene como un referente en la educación superior del país, formando profesionales en diversas áreas del conocimiento. Sin embargo, el éxito profesional no siempre está asegurado, incluso para quienes logran superar su exigente proceso de admisión, enfrentándose luego a retos significativos en el ámbito laboral.

En una entrevista difundida por la cuenta de TikTok 'Habla Sobrino', un estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) compartió su perspectiva sobre las posibilidades laborales para egresados de universidades públicas. Sus declaraciones, marcadas por un tono franco y crítico, abren el debate sobre las oportunidades profesionales y las diferencias que enfrentan los egresados de instituciones públicas en comparación con aquellos provenientes de universidades privadas.

Alumno de la UNMSM revela las dificultades de los egresados de universidades nacionales

Durante la entrevista, el joven destacó que, pese a la calidad educativa que ofrece la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), muchos de sus egresados enfrentan serias dificultades para acceder a empleos bien remunerados. Según señaló, esta situación se debe principalmente a la falta de contactos laborales.

Al ser consultado sobre cuánto esperaba ganar al graduarse, respondió con seguridad: "Sueldo mínimo, el que te diga que no, está mintiendo, te está floreando, porque qué empresa grande va a contratar a alguien sin experiencia. Somos de nacional, la mayoría de acá no tienen contactos porque, por lo mismo, están aquí, porque no hay muchos recursos".

El estudiante también destacó que, en su caso particular, cuenta con familiares que podrían facilitarle alguna oportunidad, pero aun así considera que sus expectativas salariales serán limitadas al inicio. "No voy a ganar más de una propinita. Ya el de aquí que te diga que ganará 3 mil soles, 4 mil soles, está loco. Tendría que tener, en caso, un familiar que te dé el puesto", agregó, en alusión a las redes de apoyo que suelen tener los egresados de universidades privadas como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) o la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

El testimonio del estudiante, aunque directo, pone en evidencia una problemática que afecta a muchos jóvenes en el país. La ausencia de contactos laborales y las limitaciones estructurales son obstáculos frecuentes para los egresados de universidades nacionales, instituciones que, tradicionalmente, han brindado oportunidades educativas a estudiantes provenientes de sectores con menos recursos económicos.

¿Qué carreras se enseñan en la UNMSM?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), reconocida como una de las instituciones educativas más prestigiosas del Perú, ofrece una amplia variedad de carreras universitarias. Entre estas opciones se encuentran:

Ingeniería Civil

Derecho

Psicología

Medicina

Administración

Ingeniería de Sistemas

Contabilidad

¿Cuándo es el próximo examen de admisión San Marcos 2025?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha informado, a través de su página web oficial, que las inscripciones para el próximo examen de admisión estarán abiertas hasta el 13 de febrero de 2025. El examen, que se llevará a cabo en dos fines de semana, está programado para los días 1, 2, 8 y 9 de marzo de 2025, brindando a miles de postulantes la oportunidad de competir por una vacante en la prestigiosa casa de estudios conocida como la Decana de América.