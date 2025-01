Reyna Choquehuaca, una madre de 42 años que soñaba con ser madre por segunda vez, se encuentra en una situación crítica tras perder su útero y un ovario debido a lo que ella califica como una presunta negligencia médica en el Hospital Goyeneche de Arequipa.

En diciembre de 2024, Reyna fue diagnosticada con un embarazo no evolutivo, ya que el embrión estaba adherido a una cesárea anterior. Ante la urgencia de una intervención quirúrgica, acudió al hospital el 31 de diciembre para extraer el embarazo no viable.

Negligencia médica en hospital Goyeneche

Sin embargo, en lugar de ser atendida en una sala de operaciones, fue revisada en un tópico por la residente Marleny Melendez y una enfermera. Durante este procedimiento, le realizaron un legrado uterino que resultó en una hemorragia interna, lo que provocó que finalmente la llevaran a una sala de cirugía.

El médico César Chipana realizó la operación, durante la cual le extrajeron el útero, alegando que la intervención había sido un éxito. Sin embargo, el 2 de enero, el médico Carlos Caracela Mamani descubrió que la situación de Reyna era grave.

"Estaba en un estado muy delicado. El doctor Caracela me dijo que era probable que no saldría con vida. Tenía miedo de dejar a mi hijo de dos años huérfano", relató Reyna angustiada. El médico Caracela le informó que la primera operación había dejado sangrando los dos ovarios, lo que llevó a la necesidad de extirpar el ovario derecho para salvar su vida.

Pide justicia

Actualmente, Reyna se encuentra delicada y necesita ayuda para caminar. En medio de su sufrimiento, exige justicia y sanciones para el personal de salud del Hospital Goyeneche que la atendió de manera negligente.

"Que me ayuden a hacer justicia. No voy a recuperar todo lo que estoy viviendo y he perdido. No puedo ir al baño porque es un dolor terrible. Quiero que sancionen al doctor Chipana", clamó entre lágrimas.

Además, Reyna está buscando apoyo de la población y ha compartido su número de contacto, 986 319 609, para quienes deseen ayudarla en su difícil situación.