Joven deportista se realizó una rinoplastia, pero termina en estado vegetal: familiares denuncian negligencia médica

Armando Togas Melendrez, un joven deportista de 31 años, se encuentra en estado vegetal tras someterse a una rinoplastia en la clínica Camino Real, en San Isidro. Su familia denuncia presunta negligencia médica y exige justicia ante lo sucedido.

La intervención, que inicialmente parecía ser un procedimiento estético rutinario, se tornó en una pesadilla para la familia de Armando. A pesar de que los exámenes preoperatorios indicaron que todo estaba en orden, el joven sufrió complicaciones graves que lo llevaron a un estado crítico. Actualmente, se encuentra internado en el hospital Rebagliati, donde sus familiares buscan respuestas sobre su estado de salud.

Joven deportista termina en estado vegetal tras someterse a rinoplastia

El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando el deportista Armando Togas ingresó al quirófano a las 7:30 a.m. Según los relatos de su familia, a las 7:40 a.m. sufrió una descompensación que requirió reanimación. Sin embargo, no fue trasladado al hospital hasta las 12:20 p.m., lo que ha generado indignación y preocupación entre sus seres queridos.

"Me dijo que me iban a llamar para recogerlo porque era una operación ambulatoria. Me llama la doctora y me dice que mi familiar ha sufrido una descompensación porque necesitamos derivarlo urgente al Rebagliati. Me avisaron a las 10:30 a. m. desde las 7:40 a.m. (que sucedió el incidente). Mi hermano era un chico sano, deportista, no tenía ningún problema de nada", sostuvo la hermana del deportista.

Señalan al anestesiólogo como presunto responsable

Tras lo sucedido, los familiares de Armando han exigido que el anestesiólogo que estuvo a cargo del procedimiento rinda cuentas sobre lo sucedido. Sin embargo, hasta el momento, no han podido localizarlo. “Queremos que se haga justicia con lo que hicieron con mi hermano. Él era un chico sano y ahora nos dicen que está con muerte cerebral”, lamentó su hermana, quien se encuentra devastada por la situación.

En ese sentido, la familia de deportista ha decidido tomar acciones legales y ha contratado a un abogado para que los represente en este caso. “No podemos permitir que esto quede impune. Necesitamos respuestas y queremos que se reconozca la negligencia que ha llevado a mi hermano a este estado”, afirmaron.

