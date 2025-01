En el Hospital III EsSalud Iquitos, tres pacientes perdieron la vista debido a una infección bacteriana presuntamente causada por una negligencia médica. Entre los afectados se encuentra Lita Rengifo Flores, una adulta mayor de 66 años, quien quedó sin visión en el ojo derecho tras someterse a una cirugía de cataratas el pasado 31 de diciembre.

Los familiares de la mujer presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, señalando como responsable a la médico Adriana Angélica Lozano Ancani, quien intervino a cinco pacientes ese día, todos afectados por la infección.

Negligencia médica en hospital de EsSalud

Según Benjamín Acosta, nieto de Lita Rengifo, su abuela comenzó a experimentar intensos dolores en el ojo intervenido horas después de la operación. A pesar de seguir las indicaciones médicas, el 3 de enero, durante una cita de seguimiento, la médico les informó que el ojo estaba infectado y no pudo explicar la causa.

"Yo acompañé a su cita a mi abuela, ingresamos al consultorio, le atendió la médico Adriana Lozano, tras revisarla, la noté consternada y solo nos dijo, no sé qué ha pasado, no me pregunten, yo tampoco sé, pero su ojo está infectado", contó el nieto.

Familiares de afectados presentaron denuncia. Foto: Yazmin Araujo/La República

Los cinco pacientes afectados fueron trasladados al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en Lima, donde los especialistas diagnosticaron una infección provocada por una bacteria hospitalaria. Para evitar la propagación al cerebro, tres pacientes tuvieron que ser sometidos a la extirpación de los ojos intervenidos, mientras que los otros dos permanecen bajo observación.

EsSalud se pronuncia

El Hospital III EsSalud Iquitos emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y expresando su solidaridad con los pacientes afectados y sus familias. Asimismo, informó que se ha conformado una comisión investigadora para evaluar los protocolos de atención y bioseguridad. De confirmarse irregularidades, se tomarán medidas disciplinarias, aseguró la red EsSalud.

Además, el seguro indicó que los pacientes están recibiendo atención médica especializada y que las familias cuentan con acompañamiento integral. También se comprometió a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia para los afectados.