La abogada e influencer Isabella Monsante denunció públicamente el hostigamiento y la amenaza que recibió por parte de una supuesta trabajadora de Claro, quien se habría identificado con el nombre de Ingrid. Según cuenta la agraviada, la empleada, quien usó el nombre de esta reconocida empresa de telecomunicaciones en Perú, se comunicó con ella para ofrecerle servicios de la compañía, y luego la amenazó indicando que difundiría sus datos personales a sus demás compañeros de trabajo, con la intención de que continuaran llamándola de forma insistente.

El controversial evento se desató luego de que Isabella Monsante le indicó que Claro tenía prohibido contactarla, ya que cuenta con una resolución de Indecopi que la protege de llamadas publicitarias. La influencer logró grabar parte de la amenaza impuesta por esta presunta empleada de dicha compañía y la publicó en su cuenta de TikTok.

"La señorita me llama y yo le digo: 'Señorita, porsiacaso Claro está prohibido de llamarme. Y si me llaman es probable que le vaya a caer una multa' (...) La señorita estaba indignada de que yo tenía una resolución de Indecopi (...) Lo último que me dijo fue una amenaza diciendo que ella iba a colocar mi número telefónico en la lista de todos sus compañeros y de todo Claro para que no paren de llamarme nunca más", indicó Isabella Monsante.

Aunque la joven abogada indicó que colgó el teléfono tras recibir la amenaza, minutos después volvió a ser contactada por la misma persona, pero esta vez desde otro número. En esta segunda comunicación, y tal como se escucha en el audio grabado, le asegura que ya había difundido su número telefónico a sus demás compañeros para que la hostiguen con las llamadas telefónicas.

"¿Ves como sí te podemos seguir llamando de Claro? ¿Ves que te puse en todas las listas para que te llamen a cada rato? (...) ¿Tú que piensas que estás hablando con cualquiera?", se escucha en el audio de la grabación.

Presunta trabajadora de Claro habría incumplido resolución de Indecopi

Según explicó Isabella Monsante, la empresa Claro, al igual que Movistar y otra empresa de telecomunicaciones del Perú, tienen prohibido contactarla para ofrecerle servicios de sus compañías, pues, en 2023 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) le brindó una resolución que la protege de recibir llamadas publicitarias.

"A inicios de 2023 emití una queja ante Indecopi el cual tuvo como resultado que ninguna de las 3 compañías de telefonía más grandes del país, entre Claro y Movistar, no podía llamarme a ofrecer los servicios publicitarios (...) La señorita está usando mis datos personales, mi número, mi nombre y todos los demás datos que ella debe tener que Claro le ha proporcionado, no solo para incumplir teniendo conocimiento, luego de haberle dicho que hay una resolución que me ampara que Claro no me puede llamar, sino que me vuelve llamar para molestarme y amenazarme que me iban a acosar", explicó.

Claro se pronuncia sobre denuncia de usuaria

Ante esta denuncia pública, La República se comunicó con Claro, quienes indicaron que, luego de las investigaciones respectivas, y con el propósito de tomar las medidas correspondientes, se confirmó que los números telefónicos reportados por la señorita Isabella Monsante no corresponden a ninguno de sus call center o canales oficiales.

"En cuanto tomamos conocimiento de lo ocurrido, iniciamos las investigaciones del caso para esclarecer los hechos y aplicar las medidas correctivas correspondientes. A la fecha, sabemos que los números telefónicos, reportados por la afectada y desde los cuales se habrían originado las llamadas no autorizadas, no corresponden a ninguno de nuestros call center o canales oficiales (...) Alguien estaría utilizando nuestro nombre sin autorización", indicaron.

Asimismo, un representante de Claro se comunicó con la usuaria para ofrecerle las disculpas del caso. Desde Claro afirman que cumple estrictamente con la Ley de Protección de Datos Personales y llama a sus usuarios a estar tranquilos, ya que tienen a su disposición el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición de sus datos, de acuerdo a la legislación vigente.