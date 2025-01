"Tuve la fuerza de lanzarme del vehículo y escapar": víctima de nueva modalidad de secuestro express

Varias bandas criminales llevan a cabo la modalidad de 'secuestro express'. Los delincuentes siguen los pasos de sus víctimas, las retienen y torturan, y amenazan a sus familias por dañar a sus seres queridos si no entregan una cierta cantidad de dinero. Estas acciones las realizan en un periodo de tiempo corto, ya sea en horas o días.

Veterinarias escapan de secuestro express

En diálogo con el dominical Panorama, dos mujeres veterinarias expusieron cómo lograron escapar de los secuestradores. Ellas informaron que fueron violentadas de manera física y psicológica.

"No tenía miedo a que me disparen, tenía miedo a que me lleven (...) Al escuchar a los secuestradores, yo dije no hay forma, que me maten acá. En ese momento tuve la fuerza para lanzarme del vehículo y escapar", declaró una de las profesionales en una entrevista con el dominical Panorama.

Víctimas relatan sobre secuestro

En su primer encuentro con los delincuentes, dos vehículos interceptaron el automóvil de las jóvenes. Los sujetos desataron una persecución que se extendió por varias calles. Las víctimas intentaron escapar al aumentar la velocidad, pero los agresores chocaron su vehículo en repetidas ocasiones. “Nos decían que bajáramos del carro. Nos golpeaban con armas y gritaban constantemente,” relató una de ellas, quien mostró las cicatrices en su frente, resultado de doce puntos de sutura tras el ataque.

Aunque el primer intento de secuestro no se concretó, las jóvenes empezaron a recibir mensajes intimidatorios poco después. Una de ellas, quien es veterinaria, explicó que los delincuentes exigían videos y dinero, además de amenazar con dañar a sus familiares o destruir su clínica. “Decidimos no denunciar porque temíamos por nuestras vidas,” confesó, al justificar su silencio ante el constante acecho.

Días más tarde, los agresores reaparecieron, esta vez utilizaron dos motocicletas y un automóvil para acorralarlas mientras se dirigían a su lugar de trabajo. A pesar de los gritos de los vecinos, los delincuentes no cesaron, lo que obligó a las jóvenes a chocar contra una vivienda en un intento desesperado por escapar. “Ellos nos perseguían con pistolas, disparaban al aire y amenazaban con matarnos,” añadió una de las víctimas.

Secuestro y extorsión a trabajadores

El asesor de Seguridad y Legítima Defensa, Aldo Bahamonde Obregón, detalló acerca del delito de secuestro y las afectaciones en las víctimas.

"Lo primero que hubieran hecho los delincuentes habría sido torturarlas y nadie está preparado para eso. Les iban a hacer cortes, mutilaciones. Ellas por el miedo a sobrevivir les iban a dar todo lo que tenían y hasta lo que no tienen", declaró el asesor de seguridad y legitima defensa, Aldo Bahamonde Obregón.

Además, señaló que los delincuentes buscan secuestrar o extorsionar a los pequeños empresarios.

"El objetivo (de los delincuentes) ahora son los pequeños empresarios, gente que tiene una bodega, una empresa de distribución, veterinarias o negocios con puerta abierta, o así no sean con puerta abierta. Encuentran a los empresarios en la calle, les hacen seguimiento y los detienen, y los torturan", manifestó.