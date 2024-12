Peruana que fabricaba mascarillas ahora exporta más de 200 toneladas de tela a toda Latinoamérica: hoy cuenta con su propia marca de ropa

Eva Venegas es una joven emprendedora peruana que encontró su pasión por los negocios desde muy joven, inspirada por sus padres, quienes siempre estuvieron ligados al comercio. Esta influencia despertó en ella el interés por la industria textil, un sector en el que sus padres habían incursionado desde que era una pequeña. Aunque Eva ha logrado consolidarse como exportadora de telas a nivel mundial y fundar su propia marca de ropa, Veneva, el camino hacia el éxito no fue nada fácil, ya que tuvo que enfrentar diversos desafíos externos.

A los 19 años, fundó su primera empresa, dedicada a la importación de mercadería desde China e India, logrando construir una sólida cartera de clientes. "Siempre me gustó hacer negocios, lo llevaba en la sangre", recuerda Eva, quien incluso de niña vendía productos como "pegalocos" en su colegio. Sin embargo, un día ocurriría un evento que cambiaría su vida para bien.

Portada de la página de Veneva. Foto: Facebook Veneva.

¿Cómo impactó la pandemia en su primer negocio?

Con la llegada de la pandemia, el negocio de importaciones de Eva sufrió un duro golpe. "Tenía tres contenedores en camino desde China, pero los clientes cancelaron todas las órdenes. Me acuerdo clarito que me senté a llorar y pensé: '¿Ahora qué hago?'", relata. Este momento crítico la obligó a reinventarse.

Aprovechando su rol como gerente comercial de una fábrica textil y las materias primas disponibles, Eva identificó una oportunidad en el mercado. Así nació la tela antifluido Tex 95 Plus, un producto que marcó el inicio de su nueva etapa empresarial al fabricar mascarillas y buzos, productos que respondieron a la demanda del momento. "Hubo una macro tendencia hacia la ropa cómoda, y teníamos todo para lanzar este producto", señala.

Actualmente, Eva exporta más de 200 toneladas de tela a nivel mundial, consolidándose como una figura clave en la industria textil peruana.

¿Qué motivó a Eva a crear su propia marca de ropa?

Pese al éxito de su negocio de exportación, Eva sentía que podía lograr más. Fue una conversación con su mejor amigo lo que la motivó a dar el siguiente paso y lanzar su propia marca de ropa: Veneva. Aunque al principio dudó sobre la aceptación que tendría, la calidad de su tela PIMA y su enfoque en la sostenibilidad hicieron que la marca se posicionara rápidamente en el mercado.

"Me acuerdo que mi mejor amigo me llamó un día y me dijo: '¿Por qué no sacas tu propia marca de ropa?'", cuenta Eva. Hoy, con más de 4 años en el mercado, Veneva destaca por su compromiso con la calidad y la innovación, diferenciándose de otras empresas del sector.

La historia de Eva Venegas es un ejemplo de resiliencia y visión empresarial, que demuestra cómo convertir los desafíos en oportunidades para alcanzar el éxito.