Rafael Ricaldi Tandaypan, un joven de 17 años de Carabayllo, ha logrado un doble mérito académico al ingresar a dos de las universidades más prestigiosas del Perú. Primero, logró el primer puesto en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y, recientemente, alcanzó una vacante en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Su dedicación, reflejada en su estricta rutina de estudio y enfoque, lo ha convertido en un ejemplo de esfuerzo y superación.

¿En qué consiste el examen de escolares de la UNI?

El pasado 8 de diciembre, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) llevó a cabo su examen de admisión, modalidad Ingreso Escolar Nacional (IEN), una prueba única con 60 preguntas que evalúan diversas áreas del conocimiento. Este proceso es similar al examen general de la UNI y permite a escolares talentosos acceder a sus carreras profesionales.

En esta edición, la UNI ofreció un total de 149 vacantes distribuidas en 30 carreras y 11 facultades. De estas plazas, 61 estaban destinadas a estudiantes de Lima Metropolitana y Callao, mientras que 88 fueron asignadas a postulantes de otras regiones y Lima Provincias.

En este riguroso examen, Rafael Ricaldi logró ingresar a la carrera de Ingeniería Mecatrónica con un puntaje de 18.440.

Resultados del examen de admisión UNI 2025. Foto: UNI

¿Quién es Rafael Ricaldi?

Rafael Ricaldi es un joven de 17 años, originario de Carabayllo, que se ha destacado por su disciplina y enfoque en los estudios. En una entrevista con La República, compartió detalles sobre su rutina diaria durante la etapa de preparación para los exámenes de admisión. "Me levantaba a las 5:40 a.m., y a las 6:20 a.m. ya estaba esperando un micro para llegar a la institución Juan Pablo Peregrino, ubicada en Carabayllo, a una hora de mi casa", explicó.

Ricaldi asistía al colegio desde las 7:30 a.m. hasta las 2:00 pm y, tras almorzar cerca de la institución, continuaba estudiando hasta las 6:30 p.m. Aunque su rutina era intensa, resaltó la importancia de mantener un equilibrio entre el estudio y el descanso: "Intento retener la mayor cantidad de información durante las clases y respeto mi tiempo libre para no usarlo en estudiar", relató.

¿A qué universidades ingresó Rafael Ricaldi?

Rafael ingresó a Ingeniería Civil en la UNMSM y a Ingeniería Mecatrónica en la UNI, dos de las carreras más demandadas en el Perú. En San Marcos, obtuvo el primer puesto en su carrera y el segundo en el cómputo general con 1.683 puntos, mientras que en la UNI destacó en la modalidad IEN con un puntaje de 18.440.

El joven explicó que su elección de su carrera en la UNMSM estuvo motivada por su interés en áreas de alta demanda y potencial de desarrollo futuro. "Hay una mayor inversión en proyectos de infraestructura, como el megapuerto de Shanghai y otros más, porque justamente hay inversión extranjera. Entonces, viendo eso a futuro, consideré a Ingeniería Civil como una buena carrera", explicó.

Con respecto a su preparación, el cachimbo enfatizó que no se trata solo de estudiar de manera intensiva, sino de aprovechar las oportunidades educativas y confiar en sus habilidades. "No era mi objetivo sacar un primer puesto, pero supongo que quedará como una anécdota agradable para mi persona", finalizó.