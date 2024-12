La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la casa madre de las carreras de ingeniería en el Perú, se posiciona como una de las más prestigiosas, no solo del país, sino también en toda Sudamérica. Esta casa de estudios cuenta con una plana de docentes altamente calificados, de los cuales algunos de ellos han tenido la oportunidad de enseñar en universidades privadas. Este el caso del profesor Carlos Bazán, quien, tras impartir clases en ambas instituciones, compartió su percepción sobre las diferencias que encontró en los alumnos de la UNI con las demás casas de estudios particulares.

Según detalló el docente de la carrera de Ciencias de la Computación de la UNI en una reciente entrevista para un canal de YouTube Enrro24, los estudiantes de la universidad estatal aceptaban sin cuestionar los ejercicios matemáticos desafiantes como parte del proceso de aprendizaje, mientras que en las instituciones privadas esto solía generar debates o resistencia.

¿Qué diferencias encontró el profesor entre estudiantes de la UNI y alumnos de universidades privadas?

De acuerdo con el profesor, quien lleva más de 9 años enseñando en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y otras casas de estudio privadas del Perú, los estudiantes de la UNI cuentan con conocimientos básicos que les permite sobrellevar los cursos a lo largo de la carrera y son disciplinados.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la rápida aceptación que tienen los alumnos de la UNI a temas y ejercicios complicados, a diferencia de los estudiantes de las universidades privadas, quienes pedían al profesor colocar los ejercicios más fáciles para los exámenes.

"(Los de la UNI) son estudiantes de buena calidad, tienen conocimientos base y adicionalmente son disciplinados. Además, enfrentan los problemas. Nunca me reclaman a mí. Si les presento un problema difícil, nunca me reclaman, más bien, se dedican a hacerlo. He enseñado en otras universidades (particulares) y siempre me reclamaban (por los ejercicios difíciles) y me decían: 'Profe, pase las fijas (en el examen) y ponga las fáciles' También me reclamaban en los exámenes. Aquí no lo hacen", comentó el docente de la UNI.

¿Qué carreras tiene la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una de las más reconocidas del Perú. Esta institución de educación superior cuenta con carreras de enfocadas en ingeniería, física, química y más. Alguna de ellas son: