La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se ha consolidado como una de las principales instituciones de educación superior en Sudamérica, especialmente en el ámbito de la ingeniería. Con más de 20 programas académicos, la universidad prepara a los futuros profesionales para enfrentar los retos tecnológicos, económicos y sociales que caracterizan al siglo XXI. Además, la universidad mantiene un compromiso con la investigación y la innovación, alentando a sus estudiantes a desarrollar proyectos de vanguardia en diversas áreas de la ciencia y la tecnología.

En una entrevista, el ingeniero argentino Damián Pedraza, quien cuenta con una vasta trayectoria como educador y creador de contenido en YouTube, fue entrevistado por estudiantes de la UNI en un evento organizado por el grupo "Inspírate UNI". Durante la conversación, el ingeniero argentino compartió su experiencia y análisis sobre los problemas más comunes que enfrenta la educación de ingeniería en América Latina. Su principal crítica se centra en la tendencia de los estudiantes a resolver ejercicios de forma automática, sin reflexionar sobre los conceptos matemáticos y científicos subyacentes. Este fenómeno, según él, limita la capacidad de los alumnos para abordar desafíos más complejos en el futuro.

¿Qué dijo el ingeniero argentino sobre el nivel académico de los alumnos?

Damián Pedraza no dudó en señalar lo que considera uno de los problemas más graves dentro de la educación universitaria en la UNI. "Los chicos se conforman con muy poco", expresó con contundencia, refiriéndose a la tendencia generalizada de los estudiantes a aceptar una formación superficial. Para el ingeniero, esta actitud refleja un enfoque erróneo, donde los alumnos creen que dominar las matemáticas se limita a memorizar fórmulas y aplicarlas en ejercicios mecánicos. "Cuando hablamos de formación sólida, no solamente es entender los conceptos, sino poner en práctica esos conceptos, y poder conectar esas ideas con otras ideas. Entonces, el principal problema que veo es que se ponen a resolver ejercicios sin entender conceptos", explicó.

"Muchos piensan que entender matemáticas es saberse las fórmulas y reemplazar los valores. Eso no es saber matemáticas. Eso lo puede hacer cualquiera. Entender matemática es poder comprender el por qué de esa fórmula, de donde viene, qué está representando", señaló Pedraza. En su opinión, el sistema educativo debería enfocarse en promover una comprensión más profunda, que permita a los estudiantes conectar los conceptos con sus aplicaciones prácticas.

¿Qué dijo el ingeniero argentino sobre los exámenes de admisión?

En cuanto a los exámenes de admisión que enfrenta la mayoría de las universidades de ingeniería, Pedraza ofreció una visión crítica. Según él, estos exámenes a menudo no evalúan adecuadamente las habilidades de los estudiantes para abordar los desafíos académicos que enfrentan en la universidad. Para el ingeniero, muchos de estos exámenes se convierten en "filtros" que no tienen como objetivo evaluar la preparación real de los postulantes. Lo califica como "una manera imperfecta de medir si estás en condiciones de enfrentarte a los desafíos que siguen en la universidad, en las primeras materias".

Examen de admisión de la UNI. Foto: Andina

Por otro lado, están los exámenes filtros como los que realiza la UNI, UNMSM, UNFV, entre otras, lo cual califica como "nefasto porque lo que menos hacen es promover la educación para todos". Agrega que te das cuenta de que un examen es filtro porque "no te acompañan, no te ayudan a entender lo que están preguntando, y muchas veces no son preguntas que requieran entender conceptos o de cierto desarrollo para poder ingresar a la carrera, son acertijos rándoms, lógicos, extraños, que se resuelven de una manera, quién sabe cómo. Eso me parece realmente desafortunado".

Advirtió que este tipo de evaluaciones no promueven una educación inclusiva ni permiten a los estudiantes demostrar su capacidad para entender y aplicar conceptos. Pedraza abogó por una reforma en los sistemas de admisión, con el fin de que estos sean más representativos del nivel académico real de los postulantes.

¿Qué carreras tiene la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ofrece una amplia variedad de carreras que forman a profesionales en campos clave para el desarrollo tecnológico y científico. Algunas de las carreras más destacadas incluyen: