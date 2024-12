Esta noche del 9 de diciembre se reportó un accidente de tránsito en la estación Estadio Nacional del Metropolitano, ubicada en el distrito de La Victoria. Una camioneta impactó contra las instalaciones del servicio de transporte público tras ingresar al carril exclusivo de los buses. Ante lo sucedido, dos unidades de bomberos se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia, debido a que el automóvil impide el paso de los vehículos.

En medio del feriado por la Batalla de Ayacucho, el accidente ocurre en medio de una gran congestión vehicular, pues según las imágenes difundidas, el vehículo invadió el carril exclusivo del Metropolitano. Recordemos que en horas de la mañana se reportó un aumento en la afluencia de personas en el transporte público. Ante ello, es probable que el recorrido de los buses se vea afectado tras el impacto del vehículo.

Accidente de tránsito en estación Estadio Nacional: tres unidades de bomberos atienden la emergencia

Ante lo sucedido, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos se acercaron al lugar de los hechos para atender la emergencia. La camioneta blanca que se estrelló contra la estación Estadio Nacional impide el paso de los buses del Metropolitano, lo cual ha generado congestión vehicular.

En ese sentido, las autoridades correspondientes deberán retirar el vehículo a fin de no afectar con el paso de los buses en la vía. Hasta el momento, no se han reportado heridos en la zona. No obstante, se realizarán las diligencias del caso para determinar las circunstancias en torno a este accidente.

PUEDES VER: Animador de eventos y su compañera mueren embestidos por un auto cuando iban a bordo de una moto en SJL

Canales de ayuda