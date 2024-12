Animador de eventos y su compañera mueren embestidos por un auto cuando iban a bordo de una moto en SJL

Alrededor de las 5 a. m. de este lunes 9 de diciembre, dos jóvenes fallecieron en un accidente de tránsito en San Juan de Lurigancho. Un animador de eventos, identificado como Daniel Job Guerra Proleo, junto con su compañera de nombre Ariana Sosa, quienes se trasladaban a bordo de una motocicleta, fueron embestidos por un auto y murieron de manera instantánea. Tras el hecho, el conductor, presunto responsable, se dio a la fuga manejando a gran velocidad, narró una testigo.

Joven fallecido se había dedicado al rubro artístico. Foto: Fiorella Alvarado/La República

"Vi a las dos personas que estaban tiradas. Escuché un fuerte sonido, un chico vino, pero yo me quedé en shock y me fui a mi casa a contarle a mi hijo", mencionó la testigo. Asimismo, indicó que los accidentes de tránsito en la zona de Caja de Agua son constante y los conductores no respetan el semáforo. En tanto, según las características de la unidad, la testigo precisó que se trata de un vehículo probox de color plomo.

Accidentes en túnel que une San Juan de Lurigancho y Rímac

Por su aprte, otra residente de la zona en San Juan de Lurigancho manifestó su incomodidad por la ocurrencia de constantes choques. "Desde que abrieron el túnel a un vecino lo atropellaron, ahora (son) estas víctimas. Hay que esperar la voluntad y las ganas de los carros para poder cruzar porque es la única vía", señaló. Añadió que hay colegios cerca, lo que pone en riesgo a menores también.

La vecina solicitó a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, bajo la gestión de Jesús Maldonado, la reestructuración de la vía ubicada en la urbanización Caja de Agua, donde se ubica el túnel Santa Rosa que une con el distrito del Rímac. "Puedo respetar que hayan abierto el túnel para que ayude a la congestión vehicular, pero ¿a consecuencia de qué? Debe haber un orden, motos y autos se van en contra".

