Niña de Juliaca necesita ser trasladada a Lima por una cama UCI pediátrica

Hace una semana, la menor de 5 años de edad y de nombre Naomi ingresó por emergencia al establecimiento de EsSalud de la ciudad de Juliaca. Ella tuvo que ser intervenida de inmediato porque tenía un cuadro de peritonitis muy grave, el cual ahora afectó a sus riñones e hígado, por lo que se debate entre la vida y la muerte.

“No voy a perder la fe. Si mi hija está ahorita en vida, como me dicen los médicos, es un milagro. Y así va a ser, no me voy a rendir. No voy a perder la esperanza”, declaró entre lágrimas su madre para Fama Tv.

La pequeña necesita ser atendida a una cama de Unidad de Cuidados Intensivos UCI pediátrica en la ciudad de Lima. Su progenitora informó que ya obtuvo una respuesta positiva de una institución de la capital, por lo que ya cuenta con una cama UCI disponible para la menor, solo faltaría aprobar el tema presupuestal para que pueda ser trasladada vía aérea.

Asimismo, los familiares señalaron que los médicos mantienen en reserva el pronóstico de la niña. Ella fue operada por peritonitis y, producto de ello, tiene otras complicaciones graves.

La madre refiere que la intervención de su hija no se trató de una mala operación ni negligencia médica en EsSalud, sino que ellos acudieron muy tarde al nosocomio.

Finalmente, piden a las autoridades agilizar este proceso porque cada día que pasa es un día menos para la menor. En el establecimiento de salud de nivel III no se cuenta con camas UCI pediátricas.

“Autoridades, escúchenme por favor. Yo sé que mi hija va a salir de esto”, aseguró la mujer.