Minsa evalúa el regreso de medidas sanitarias ante posible quinta ola de la COVID-19

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, realizará este jueves 1 de diciembre una conferencia de prensa ante el aumento de casos de la COVID-19. Asimismo, se informarán las acciones que se tomarán ante la posible quinta ola.

La titular del sector durante su discurso llamó la atención a la población y sobre todo a los jóvenes por “haber bajado la guardia” y no seguir con los protocolos sanitarios como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y lavado de manos.

“Las cifras siguen aumentando y eso es por descuido de todos los peruanos que no estamos siendo responsables. Necesitamos tomar acciones, vamos a evaluar estas medidas, si van a regresar o no. Pero no podemos bajar la guardia”, aseveró Portalatino.

En ese sentido, descartó que el Perú atraviese una crisis sanitaria ante el incremento de contagios de coronavirus debido a que hay abastecimientos de pruebas moleculares, plantas de oxígenos y camas UCI operativas.

Además, la ministra de Salud llamó irresponsables a las personas que asistieron a los conciertos multitudinarios, como el del reguetonero Bad Bunny, ya que es una fuente de contagios de la COVID-19.

En tanto, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Lima emitió una alerta temprana y recomendó a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención para evitar que se sigan reportando más contagios.

“Después de haber analizado el tema del avance epidemiológico, estamos nosotros anunciando el inicio de una quinta ola. Se da este anuncio para tomar las previsiones del caso y que nuestra población tenga los cuidados pertinentes”, manifestó Félix Palomo Luyo, director regional de Salud.