Especialistas refieren que variante ómicron está en Arequipa más de un mes

La noche del primero de enero de 2022, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), confirmó el primer caso de un paciente con la variante ómicron del SARS-CoV-2. Para el decano del Colegio Médico Arequipa, Javier Gutiérrez, la comunicación solo confirma la sospecha que por días se tenía de que la nueva mutación había llegado a la región.

Gutiérrez recordó que el caso detectado, es una muestra, la cuál se identificó tras el proceso de secuenciación genómica. “Probablemente, tengamos muchos más casos (de ómicron)” , declaró el decano. Sin embargo, señaló que esto no debe tomarse con alarma, sino como un recordatorio de seguir manteniendo las medidas de protección.

Postura similar tiene Carlos Vizcarra, médico infectólogo de EsSalud. Refiere que este caso detectado no sería el único, pero debido a que no hay forma de hacer estudio de secuenciamiento genómico de Covid en Arequipa, no se conocería en realidad cuantos casos hay.

Barrera de protección

Gutiérrez sostuvo que la primera medida para hacer frente a la variante, es completar la vacunación en segunda y tercera dosis, además de empezar inmunización con los niños de 5 a 11 años. “Con eso lograríamos una gran protección contra esta variante, además de las medidas de bioseguridad (mascarillas, distanciamiento)”, dijo.

El decano recordó que la tercera vacuna mejorará el nivel de protección, sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos. Sin embargo, recordó que la posibilidad de contagio aún permanece en pacientes inyectados, la vacuna disminuirá la probabilidad de enfermedad grave o muerte.

Los especialistas Vizcarra y Gutiérrez concuerdan en que la población debe continuar con las medidas de protección, sobre todo en espacios cerrados, que continúan siendo un foco de infección . “Mientras no haya una enfermedad completamente controlada, hay que cuidarnos”, concluyó Gutiérrez.

Seguirá vacunación

Tras la confirmación del primer caso de ómicron en Arequipa, ayer la Gerencia Regional de Salud, comunicó que desde hoy se retoma el proceso de vacunación en todos los puntos establecidos desde semanas atrás. Hasta anoche Arequipa tenía al 79.7 % (1 millón 25 mil 872) de su población vacunada con dos dosis.

Asimismo, comunicó que los casos de Covid, en las últimas 24 horas, llegaron a 279 mil 222. En cuanto a las muertes en los últimos dos días se reportaron dos fallecidos a causa del virus.

Lecciones que no deben olvidarse

Javier Gutiérrez señaló que la pandemia ha dejado lecciones que no deben olvidarse, como invertir en salud y educación. Cuestionó que en estos dos años de emergencia sanitaria, muchas autoridades hayan actuado priorizando el interés público ante que el sanitario.