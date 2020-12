Padre de joven muerto en Virú: “Autoridades no están actuando como debe ser”

Jorge Yener Muñoz Jiménez (20) falleció el último 3 de diciembre a causa de un perdigón lanzado hacia su cabeza. Familiares denunciaron que la Policía Nacional del Perú le habrían lanzado el proyectil cuando protestaba por la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria en La Libertad.

Hoy, 5 de diciembre, sus parientes lo velan en su vivienda tras terminar la necropsia y los trámites pedidos por las autoridades; sin embargo, su padre indicó a La República que aún el caso no ha terminado, ya que quedaron inconclusos varios puntos de la muerte del joven de 20 años.

“Lo que exijo ahorita es justicia para mi hijo porque ahora las autoridades no están actuando como debe ser”, aseveró. El progenitor mencionó que el día de ayer, 4 de diciembre, no pudo participar de la necropsia de su hijo producto que no le dejaron ingresar en ningún momento.

“Estoy indignado con lo que sucedió ayer en la Morgue de Trujillo. Me citaron anteayer en la noche y quedamos con el abogado, la Dirincri de Virú y la fiscal que esta autopsia sería a las 3.00 p. m., en la cual yo he salido temprano para llegar a tiempo. Yo estuve antes de la hora pactada, pero nadie llegaba y esperé por horas hasta las 6 de la tarde. Luego, en el lugar, nos dicen que ya habían terminado de realizar la necropsia de mi hijo (sic)”, manifestó.

Asimismo, aseguró que al menos un familiar o el propio abogado debió estar presente, pero no se lo permitieron. Por otro lado, el padre señaló que estuvieron horas sin conocer información de Muñoz Jiménez; finalmente, pudieron conocer qué sucedió con el joven.

Esto también fue denunciado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, quienes precisaron que “de acuerdo al artículo 196.3 del Código Procesal Penal, corresponde la presencia de un abogado y temen que falten garantías en la investigación”.

Este 5 de diciembre, parientes del joven fallecido llegaron al velorio desarrollado en su vivienda y desde allí piden justicia por su fallecimiento. Padre pidió que este caso no quedé en el olvido y se logré hallar a los responsables de la muerte de su hijo, quien solo luchaba por sus derechos.

Velorio de Jorge Muñoz Jiménez. Foto: Juan Pablo Azabache