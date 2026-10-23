Partidos de hoy, viernes 23 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos del viernes 23 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1 y de campeonatos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran partidos como Cruzeiro vs Remo y Tigre vs Atlético Tucumán. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este viernes inicia la jornada en el Torneo Clausura. La fecha 13 arranca con los encuentros UTC vs Melgar y Atlético Grau vs ADT. De igual forma, habrá acción en Europa en ligas como Alemania, España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

UTC vs Melgar

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Atlético Grau vs ADT

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Binacional vs Santos

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Stuttgart vs Borussia M’gladbach

Hora: 1.30 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

Alavés vs Málaga

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de Ligue 1 de Francia HOY

Brest vs Niza

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Ipswich vs Nottingham Forest

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Torino vs Monza

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

Vitória Guimaraes vs Marítima

Hora: 2.45 p. m.

Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Sarmiento

Hora: 4.00 p. m.

Canal: ESPN

Gimnasia Mendoza vs Platense

Hora: 4.30 p. m.

Canal: TyC Sports

Tigre vs Atlético Tucumán

Hora: 7.15 p. m.

Canal: ViX

Partidos de la Serie A de Brasil HOY