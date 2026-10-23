Partidos de hoy, viernes 23 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.
Los partidos del viernes 23 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1 y de campeonatos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran partidos como Cruzeiro vs Remo y Tigre vs Atlético Tucumán. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.
Este viernes inicia la jornada en el Torneo Clausura. La fecha 13 arranca con los encuentros UTC vs Melgar y Atlético Grau vs ADT. De igual forma, habrá acción en Europa en ligas como Alemania, España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- UTC vs Melgar
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Atlético Grau vs ADT
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Binacional vs Santos
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Stuttgart vs Borussia M’gladbach
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de LaLiga de España HOY
- Alavés vs Málaga
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de Ligue 1 de Francia HOY
- Brest vs Niza
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Ipswich vs Nottingham Forest
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Torino vs Monza
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Vitória Guimaraes vs Marítima
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: DSports
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Sarmiento
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Gimnasia Mendoza vs Platense
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Tigre vs Atlético Tucumán
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ViX
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Cruzeiro vs Remo
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV