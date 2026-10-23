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Deportes

Partidos de hoy, viernes 23 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.

Stuttgart, Melgar y Nottingham Forest juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Bundesliga/Liga 1/Premier League/composición LR
Stuttgart, Melgar y Nottingham Forest juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Bundesliga/Liga 1/Premier League/composición LR
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Los partidos del viernes 23 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1 y de campeonatos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran partidos como Cruzeiro vs Remo y Tigre vs Atlético Tucumán. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este viernes inicia la jornada en el Torneo Clausura. La fecha 13 arranca con los encuentros UTC vs Melgar y Atlético Grau vs ADT. De igual forma, habrá acción en Europa en ligas como Alemania, España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • UTC vs Melgar
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Atlético Grau vs ADT
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Binacional vs Santos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Stuttgart vs Borussia M’gladbach
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Alavés vs Málaga
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de Ligue 1 de Francia HOY

  • Brest vs Niza
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Ipswich vs Nottingham Forest
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Torino vs Monza
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Vitória Guimaraes vs Marítima
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Gimnasia y Esgrima La Plata vs Sarmiento
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Gimnasia Mendoza vs Platense
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Tigre vs Atlético Tucumán
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ViX

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Cruzeiro vs Remo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: SporTV

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