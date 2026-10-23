Temblor en Perú hoy EN VIVO, viernes 23 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor este viernes en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este viernes 23 de octubre.
¿Dónde ocurrió el último movimiento telúrico de este viernes 23 de octubre en Perú? Consulta aquí su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo a los informes oficiales sobre los temblores del Instituto Geofísico del Perú (IGP).