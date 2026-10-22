Comando Pataz utiliza vehículos y choferes de Poderosa para trasladar a los detenidos

El ministro de Defensa Rafael Belaunde negó un trato preferencial con la empresa Poderosa, pese a que la minera aportó económicamente a su candidatura como candidato presidencial. Foto: difusión

El ministro de Defensa Rafael Belaunde negó un trato preferencial con la empresa Poderosa, pese a que la minera aportó económicamente a su candidatura como candidato presidencial. Foto: difusión

El jefe del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), general de brigada EP Lizandro Córdova Román, encargado de las operaciones contra la minería ilegal y el crimen organizado en la provincia liberteña, recurrió a la minera Poderosa para trasladar a Trujillo a personas detenidas en su jurisdicción.

El CUPAZ fue creado por la expresidenta Dina Boluarte después de visitar las instalaciones de Poderosa en Pataz, el viernes 9 de mayo de 2025, y sus operaciones son financiadas con presupuestos del Ejército y de la Policía Nacional por intermedio del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.

Video destacado ¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin embargo, el primero de septiembre, el general Lizandro Córdova solicitó por escrito al superintendente de Seguridad Patrimonial de la minera Poderosa, general EP en retiro Carlos Romero Von Bancels, una movilidad para conducir de Pataz a Trujillo a un requisitoriado por el delito de tráfico ilícito de drogas, Aníbal Chacón Layza de 38 años.

De acuerdo con el documento, el general Lizandro Córdova solicita autorización a Carlos Romero para que la camioneta de la minera Poderosa, identificada con la placa THE-913, conducida por Kevin Palomino Carrera, traslade a un detenido por narcotráfico desde la localidad de Chagual, en Pataz, hasta un juzgado de la ciudad de Trujillo.

Natural del distrito de Chugay de la provincia liberteña de Sánchez Carrión, Aníbal Chacón Layza, contaba con una orden de captura vigente expedida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo por el delito de narcotráfico.

Chacón fue intervenido por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y el Ejército del Comando Unificado Pataz, cuando se desplazaba al interior de una camioneta negra Toyota Hilux de placa BDP-796 por el puesto de control de Calquiche, ubicado en los sectores de Chagual y Vijus, en el distrito de Pataz.

Imágenes muestran una vez más que militares desayunan y almuerzan en los campamentos mineros solventamos por Poderosa.

PUEDES VER: El Ejército usa recursos de la minera Poderosa en Pataz

SERVICIO PERSONALIZADO

El 24 de septiembre, el jefe del CUPAZ pidió nuevamente a Carlos Romero Von Bancels el uso de una camioneta de la minera Poderosa. Esta vez para movilizar al detenido Ubaldo Miranda Cutipa de 57 años, requisitoriado por el juzgado penal unipersonal de Arequipa por el delito de daños materiales.

Washington Miranda, arequipeño de nacimiento, fue intervenido al igual que Aníbal Chacón por una patrulla mixta del CUPAZ integrada por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y del Ejército cuando estaba a bordo de una camioneta blanca 4x4 de placa W7B-913 por la garita de control de Calquiche, en Pataz.

Como parte de las diligencias, Washington Miranda fue conducido a la comisaría de Chagual. Sin embargo, la unidad policial no contaba con un vehículo, por lo que el general Lizandro Córdova demandó a la minera Poderosa la asignación de una camioneta.

Los documentos con la firma del jefe del CUPAZ, general EP Lizandro Córdova, confirman una vez más que el comando especial continúa utilizando los recursos logísticos de la empresa Poderosa, como reveló La República con fotografías y videos.

Los documentos confirman que el Comando Unificado Pataz continua utilizando los vehículos de la minera Poderosa.

Los documentos confirman que el Comando Unificado Pataz continua utilizando los vehículos de la minera Poderosa.

PUEDES VER: Chofer de mando del EP en Pataz implicado en crimen de minero

TODO ESTÁ DOCUMENTADO

En ambos casos, Poderosa dio el visto bueno para los vehículos y los conductores.

Estos hechos evidencian un conflicto de intereses: la presidenta del directorio de Poderosa, Evangelina Arias Vargas, realizó ocho aportes por S/1.480.000 a la campaña presidencial de Rafael Belaunde Llosa, quien ahora se desempeña como ministro de Defensa, en cuya jurisdicción se encuentra el CUPAZ.

Los efectivos militares y policiales del Comando Unificado Pataz desayunan, almuerzan y cenan en los campamentos mineros de la empresa Poderosa, ubicados en la provincia de Pataz, como informó La República.

El ministro Belaunde ha negado en repetidas ocasiones que exista algún trato preferencial con la minera Poderosa por parte de las Fuerzas Armadas que integran el Comando Unificado Pataz.

PUEDES VER: Militares y policías se enfrentan por el control de la minería ilegal en Pataz

UNA NECESARIA ACLARACIÓN

Empero, fuentes ubicadas en la zona de conflicto señalaron a este periódico que el alto mando del CUPAZ focaliza sus operaciones en los alrededores de las concesiones de la empresa Poderosa, que colindan con los sectores de Pueblo Nuevo, Zarumilla, Cederos y Suyubamna, ubicados en el distrito de Pataz. En esta zona, precisamente, las comunidades locales se dedican a la extracción de minerales.

En una reciente imagen obtenida por La República se observa a efectivos del Ejército haciendo colas y almorzando junto a los trabajadores de la compañía aurífera Poderosa, en una de las instalaciones clave del campamento minero de Santa María y Hualanga, de propiedad de la mencionada empresa minera.

Las fotografías también confirman que los efectivos del CUPAZ utilizan los vehículos de la compañía Poderosa.

La República solicitó al Ministerio de Defensa y a la empresa Poderosa información sobre los hechos documentados en este reportaje de investigación, pero no respondieron.