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Espectáculos

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi impactan al mostrar su nueva ‘mansión’ y la modelo se quiebra: “La casa de nuestros sueños”

La pareja de esposos Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi anunció en sus redes sociales.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi tienen nueva vivienda. Foto: Composición LR/Instagram.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi tienen nueva vivienda. Foto: Composición LR/Instagram.
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Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se mudarán a la casa de sus sueños, una imponente mansión que mostraron brevemente en redes sociales. La pareja compartió un video para confirmar la noticia y mostrar que pronto estrenarán su nuevo hogar.

"Los rumores son ciertos… ¡Nos mudamos!", escribieron. Tras varios años de esfuerzo y trabajo, los esposos cumplirán su anhelo de residir en la vivienda que eligieron para compartir con sus hijos. En una publicación anterior, la ex Miss Perú se emocionó hasta las lágrimas al ingresar al inmueble y comprobar que ya estaban amueblando los ambientes.    

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Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi muestran su nueva mansión

La nueva vivienda de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi cuenta con piscina, una amplia sala, lavandería, salón de juegos, varias habitaciones y cocina. Aunque la pareja compartió algunos detalles de su próximo hogar, todavía no se conoce en qué distrito se encuentra el inmueble.  

"Es realmente increíble pensar en todo lo que hemos construido como familia", expresaron emocionados. Durante su video, ambos se abrazaron y celebraron juntos este nuevo capítulo de sus vidas.

Además, los esposos agradecieron a sus seguidores por acompañarlos a lo largo de su trayectoria y decidieron compartir con ellos este importante logro. "Y qué lindo saber que ustedes también han sido parte de nuestra historia, acompañándonos en cada etapa. Por eso, no queríamos dejar de compartir esto con ustedes. Esto solo es el comienzo", expresaron.  

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Amigos felicitan a Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi

El anuncio de la mudanza de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi generó diversas reacciones entre sus amigos del espectáculo, quienes les expresaron sus buenos deseos por esta nueva etapa familiar. Ale Venturo fue una de las primeras en comentar la publicación. "Me encanta. Proud 100%".

Alondra García Miró también se sumó a las felicitaciones con un breve mensaje dirigido a la modelo. "Qué lindo, Natii!!! ¡¡¡Felicidades!!!". Por su parte, Jazmín Pinedo celebró la noticia y les dedicó unas palabras por este importante paso en sus vidas.

 

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