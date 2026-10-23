Ahora Nación propone derogar ley que limita el acceso al referéndum para reformas constitucionales

Ahora Nación presentó un proyecto de ley para derogar la Ley 31399, conocida como ley antirreferéndum, norma que establece restricciones para convocar a un referéndum sobre reformas constitucionales. La propuesta busca recuperar las disposiciones anteriores de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, con el argumento de que la legislación vigente limita la participación directa de la población en las decisiones políticas del país.

La iniciativa fue presentada por el diputado César Holguín, integrante de la bancada de Ahora Nación. El documento ingresó a la Cámara de Diputados el 22 de octubre de 2026. El proyecto cuestiona que la ciudadanía no pueda impulsar directamente una consulta sobre cambios a la Constitución sin que antes se cumpla el trámite parlamentario previsto en el artículo 206 de la Carta Magna. Según la exposición de motivos, esta exigencia añade una restricción que no aparece entre las prohibiciones expresas del artículo 32 de la Constitución.

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La propuesta también plantea devolver al organismo electoral la facultad de convocar a los referéndums dentro de un plazo máximo de cuatro meses desde la acreditación de las iniciativas. Con ello, busca eliminar la disposición que reserva al presidente de la República la convocatoria para reformas constitucionales por decisión del Congreso.

¿Qué cambios plantea el proyecto para el referéndum?

El proyecto propone derogar la Ley 31399 y restituir la versión anterior de los artículos 40 y 44 de la Ley 26300. El primero volvería a establecer que no pueden someterse a referéndum las materias prohibidas por el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, como la reducción de derechos fundamentales, las normas tributarias y presupuestales, y los tratados internacionales vigentes. Se eliminaría así la restricción adicional relacionada con el procedimiento de reforma constitucional.

En cuanto al artículo 44, la iniciativa busca que la autoridad electoral vuelva a encargarse de convocar a referéndum en un plazo no mayor de cuatro meses después de acreditar las iniciativas correspondientes. La redacción vigente de la Ley 31399 establece una excepción para las reformas constitucionales: la convocatoria corresponde al presidente de la República por disposición del Congreso. El proyecto pretende retirar esa condición y recuperar la regla anterior.

Como sustento, Holguín citó antecedentes legislativos y una sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con las restricciones al referéndum. También recordó que el Congreso derogó en 2001 la Ley 26592, que había condicionado este mecanismo de participación a una intervención previa del Parlamento. Sin embargo, la iniciativa no modifica por sí sola las reglas actuales. Primero deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.