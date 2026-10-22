Ministerio de la Mujer pide medidas de protección para hija de Andrea San Martín tras denuncia por presunta agresión El MIMP confirmó que una abogada del Centro Emergencia Mujer participó en la entrevista de la menor en cámara Gesell. El Poder Judicial deberá evaluar las medidas solicitadas para garantizar su seguridad.

El caso de Andrea San Martín sumó un nuevo capítulo tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su hija menor. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que solicitó al Poder Judicial medidas de protección a favor de la niña, luego de que esta participara en una entrevista única en cámara Gesell. La intervención se produce mientras continúan las investigaciones contra la exchica reality.

Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la entidad explicó que el caso llegó a conocimiento del Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM) a través de la Línea 100. A partir de ello, se dispuso la asistencia especializada para la menor y su entorno familiar.

Ministerio de la Mujer solicita protección para hija de Andrea San Martín

El MIMP detalló que una representante legal del Centro Emergencia Mujer estuvo presente durante la diligencia realizada en cámara Gesell, procedimiento que permite recoger el testimonio de menores de edad en un ambiente especializado.

“La abogada del CEM participó en la entrevista única en cámara Gesell y solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la niña”, precisó la institución.

Ministerio de la Mujer

Asimismo, informó que sus especialistas brindan acompañamiento psicológico y asesoramiento legal tanto a la menor como a su padre, Juan Víctor Sánchez, quien presentó la denuncia contra Andrea San Martín.

Hasta el momento de la publicación del reporte, el Poder Judicial no había comunicado una resolución sobre el pedido ni se había precisado qué medidas específicas serían adoptadas para resguardar a la niña.

¿Qué ocurrió con la hija de Andrea San Martín?

La denuncia contra la influencer está relacionada con presuntos episodios de maltrato ocurridos el 20 de octubre. Según el parte policial difundido por el programa Arriba mi gente, la menor habría contado a su padre que su madre la sujetó del brazo para llevarla a su habitación durante una discusión.

De acuerdo con el documento, la niña presuntamente sufrió una caída que le ocasionó un hematoma en la pierna izquierda, cerca de la rodilla.

Al día siguiente, Juan Víctor Sánchez acudió al colegio de su hija, donde habría conocido nuevos detalles sobre otro supuesto episodio de maltrato físico y verbal. Tras ello, decidió presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

La situación derivó en la detención de Andrea San Martín bajo la figura de presunta flagrancia y en la intervención de las autoridades fiscales.

Fiscalía continúa investigando denuncia contra Andrea San Martín

Las diligencias se encuentran a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, bajo la responsabilidad del fiscal Oswaldo Taccsi.

El Ministerio de la Mujer señaló que continuará proporcionando asistencia a la menor y a su padre mientras avance el proceso judicial.

Por su parte, Andrea San Martín había declarado ante los medios que se encontraba tranquila frente a las acusaciones y anunció que ofrecería una conferencia de prensa para explicar su versión de los acontecimientos.

El caso permanece bajo investigación y será responsabilidad de las autoridades determinar lo sucedido. La denuncia presentada contra la influencer no constituye una declaración de culpabilidad.