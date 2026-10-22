Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Ministerio de la Mujer pide medidas de protección para hija de Andrea San Martín tras denuncia por presunta agresión

El MIMP confirmó que una abogada del Centro Emergencia Mujer participó en la entrevista de la menor en cámara Gesell. El Poder Judicial deberá evaluar las medidas solicitadas para garantizar su seguridad.

Andrea San Martín y Ministerio de la Mujer
Andrea San Martín y Ministerio de la Mujer
Por
google iconLa República en Google

El caso de Andrea San Martín sumó un nuevo capítulo tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su hija menor. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que solicitó al Poder Judicial medidas de protección a favor de la niña, luego de que esta participara en una entrevista única en cámara Gesell. La intervención se produce mientras continúan las investigaciones contra la exchica reality.

Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la entidad explicó que el caso llegó a conocimiento del Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM) a través de la Línea 100. A partir de ello, se dispuso la asistencia especializada para la menor y su entorno familiar.

Puedes ver

Sebastián Lizarzaburu sorprende con publicación junto a su hija tras detención de Andrea San Martín: "Presagio de alta fortuna"

lr.pe

Ministerio de la Mujer solicita protección para hija de Andrea San Martín

El MIMP detalló que una representante legal del Centro Emergencia Mujer estuvo presente durante la diligencia realizada en cámara Gesell, procedimiento que permite recoger el testimonio de menores de edad en un ambiente especializado.

“La abogada del CEM participó en la entrevista única en cámara Gesell y solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la niña”, precisó la institución.

Ministerio de la Mujer

Ministerio de la Mujer

Asimismo, informó que sus especialistas brindan acompañamiento psicológico y asesoramiento legal tanto a la menor como a su padre, Juan Víctor Sánchez, quien presentó la denuncia contra Andrea San Martín.

Hasta el momento de la publicación del reporte, el Poder Judicial no había comunicado una resolución sobre el pedido ni se había precisado qué medidas específicas serían adoptadas para resguardar a la niña.

¿Qué ocurrió con la hija de Andrea San Martín?

La denuncia contra la influencer está relacionada con presuntos episodios de maltrato ocurridos el 20 de octubre. Según el parte policial difundido por el programa Arriba mi gente, la menor habría contado a su padre que su madre la sujetó del brazo para llevarla a su habitación durante una discusión.

De acuerdo con el documento, la niña presuntamente sufrió una caída que le ocasionó un hematoma en la pierna izquierda, cerca de la rodilla.

Al día siguiente, Juan Víctor Sánchez acudió al colegio de su hija, donde habría conocido nuevos detalles sobre otro supuesto episodio de maltrato físico y verbal. Tras ello, decidió presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

La situación derivó en la detención de Andrea San Martín bajo la figura de presunta flagrancia y en la intervención de las autoridades fiscales.

Fiscalía continúa investigando denuncia contra Andrea San Martín

Las diligencias se encuentran a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, bajo la responsabilidad del fiscal Oswaldo Taccsi.

El Ministerio de la Mujer señaló que continuará proporcionando asistencia a la menor y a su padre mientras avance el proceso judicial.

Por su parte, Andrea San Martín había declarado ante los medios que se encontraba tranquila frente a las acusaciones y anunció que ofrecería una conferencia de prensa para explicar su versión de los acontecimientos.

El caso permanece bajo investigación y será responsabilidad de las autoridades determinar lo sucedido. La denuncia presentada contra la influencer no constituye una declaración de culpabilidad.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministerio de la Mujer pide medidas de protección para hija de Andrea San Martín tras denuncia por presunta agresión

Muere Saúl Blanch, exvocalista de Rata Blanca, a los 75 años tras enfrentar problemas de salud

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Espectáculos

Madre de Andrea San Martín comparte sensible mensaje tras ver a su hija enmarrocada y detenida por la policía: “Solo en ti confió”

Abogado revela cuantos años de pena recibiría Andrea San Martín si es hallada culpable de agredir a su hija: “No es tan alta”

Sebastián Lizarzaburu sorprende con publicación junto a su hija tras detención de Andrea San Martín: "Presagio de alta fortuna"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comando Pataz utiliza vehículos y choferes de Poderosa para trasladar a los detenidos

Se concreta la venta del Grupo El Comercio

Reelección encubierta: JNE aún no define su posición a meses de que asuman las nuevas autoridades