Corte de agua en Lima este viernes 23 de octubre: Sedapal anuncia qué distritos serán afectados

¡Es momento de planificar! Sedapal ha anunciado recientemente un corte del suministro de agua potable que tendrá lugar el próximo viernes 23 de octubre. Aquí incluimos la lista de distritos impactados por esta medida. ¿Tu hogar o negocio está involucrado? Te detallamos las áreas y los horarios del programa de intervención.

Corte de agua en Lima el 23 de octubre: consulta horarios y distritos afectados

De acuerdo al comunicado de Sedapal, la suspensión del servicio se realizará para facilitar una serie de tareas de mantenimiento preventivo, tales como la unión de tuberías y la limpieza de reservorios, entre otras acciones técnicas que son necesarias para asegurar el suministro en distintas áreas de la ciudad.

Para estar al tanto de futuros cortes programados por Sedapal, se recomienda a la población consultar el siguiente enlace. A continuación, presentamos las zonas afectadas durante el viernes 23 de octubre:

El Agustino

Zonas afectadas: Asoc. Las Lomas del Bosque, asoc. de Vivienda Cahuide, asoc. de Vivienda Santa Mary, asoc. de Vivienda El Bosque, asoc. de Vivienda Las Lomas de Rosales, A. H. Las Cataratas.

Asoc. Las Lomas del Bosque, asoc. de Vivienda Cahuide, asoc. de Vivienda Santa Mary, asoc. de Vivienda El Bosque, asoc. de Vivienda Las Lomas de Rosales, A. H. Las Cataratas. Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

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