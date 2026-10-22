Corte de agua en Lima este viernes 23 de octubre: Sedapal anuncia qué distritos serán afectados
Sedapal ha comunicado una suspensión del suministro de agua en Lima para el viernes 23 de octubre, que afectará diversas áreas de la capital.
¡Es momento de planificar! Sedapal ha anunciado recientemente un corte del suministro de agua potable que tendrá lugar el próximo viernes 23 de octubre. Aquí incluimos la lista de distritos impactados por esta medida. ¿Tu hogar o negocio está involucrado? Te detallamos las áreas y los horarios del programa de intervención.
Corte de agua en Lima el 23 de octubre: consulta horarios y distritos afectados
De acuerdo al comunicado de Sedapal, la suspensión del servicio se realizará para facilitar una serie de tareas de mantenimiento preventivo, tales como la unión de tuberías y la limpieza de reservorios, entre otras acciones técnicas que son necesarias para asegurar el suministro en distintas áreas de la ciudad.
Para estar al tanto de futuros cortes programados por Sedapal, se recomienda a la población consultar el siguiente enlace. A continuación, presentamos las zonas afectadas durante el viernes 23 de octubre:
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El Agustino
- Zonas afectadas: Asoc. Las Lomas del Bosque, asoc. de Vivienda Cahuide, asoc. de Vivienda Santa Mary, asoc. de Vivienda El Bosque, asoc. de Vivienda Las Lomas de Rosales, A. H. Las Cataratas.
- Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: A. H. Juan Pablo II Ampliación, asoc. de Propietarios de Vivienda Santa Lucía I etapa, Centro Poblado San Lorenzo, programa Viv. San Diego de Carabayllo II etapa - sector 378.
- Hora de corte: desde las 12.00 p. m. (mediodía) hasta las 8.00 p. m.