Cambian nombre de Alameda Palestina por Caja de Agua en SJL: vecinos rechazan la decisión municipal Vecinos de Zárate realizaron un plantón para exigir que se respete la denominación de la zona. La Municipalidad de San Juan de Lurigancho acordó no mantener el nombre de Alameda Caja de Agua y anunció que inaugurará la obra a inicios de noviembre.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho acordó respetar el nombre de la zona de Zárate para la nueva alameda construida en el distrito, luego de que los vecinos rechazaran la denominación de Alameda Caja de Agua, que figuraba en el proyecto de mejoramiento. La decisión se tomó tras un plantón realizado el martes 20 de octubre y una reunión entre dirigentes vecinales y representantes de la comuna.

Los vecinos cuestionaron el cambio porque consideran que el nombre no representa a la zona donde se ubica la obra. Aunque el espacio era conocido como Alameda Palestina, por una donación de la Embajada de Palestina, los residentes proponen que se denomine Alameda Zárate o que adopte el nombre de pasaje El Tumi, registrado oficialmente en el catastro municipal.

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"Nosotros no nos sentimos identificados con el nuevo nombre que le van a dar a la Alameda. No es por una diferenciación social, es porque no nos representa, ya que este espacio jurisdiccionalmente pertenece a Zárate", declaró Edgard Vidal, presidente de la directiva de la zona.

Alameda Palestina en 2019.

Municipalidad acuerda respetar el nombre de Zárate

En declaraciones a La República, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho informó que, tras el plantón del martes por la tarde, representantes de la gestión se reunieron con los dirigentes vecinales y acordaron respetar el nombre correspondiente a la zona. Por ello, la alameda no conservará la denominación de Alameda Caja de Agua.

Como medida temporal, la comuna aceptó cubrir el nombre colocado en el espacio público mientras se regulariza el cambio. Sin embargo, los vecinos señalaron que aún no recibían una fecha precisa para concretar la modificación.

La municipalidad también indicó que la obra ya está culminada y que su inauguración está prevista para inicios de noviembre. El proyecto de mejoramiento, ejecutado durante la gestión del alcalde Jesús Maldonado, terminó a comienzos de octubre.

Municipalidad desconoce el paradero de la placa de Palestina

Otro punto de controversia es el retiro de la placa vinculada con la Embajada de Palestina, que se encontraba en la alameda antes de la intervención municipal.

El área de Imagen y Comunicaciones de la comuna explicó que la placa fue retirada debido a la ejecución de la obra denominada Alameda Caja de Agua. No obstante, al ser consultada sobre su ubicación actual, señaló que desconoce dónde se encuentra, pues durante los trabajos se priorizó el mejoramiento de los espacios públicos del distrito.

La municipalidad tampoco precisó si contempla reponer la placa como parte de la intervención. Ante la consulta sobre una posible restitución de esta donación, indicó que desconoce si habrá una reposición futura en el distrito.

Además, el área municipal señaló que no tenía un vocero disponible ni interés en ampliar sus declaraciones sobre el tema, al sostener que la gestión prioriza la mejora de los espacios públicos en beneficio de los ciudadanos de San Juan de Lurigancho.