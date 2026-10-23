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Política

Óscar Reto pide a Miguel Angel Torres corregir ley de facultades e incluir su firma junto a la de Analí Marquez

Reto argumenta que la legislación debe contar con las rúbricas de ambas cámaras, tal como estipulan los artículos 90 y 105 de la Constitución peruana. El presidente de la Cámara de Diputados señaló que esto se da en distintos países con un sistema bicameral.

Óscar Reto envió oficio a Miguel Ángel Torres | Composición: LR.
Óscar Reto envió oficio a Miguel Ángel Torres | Composición: LR.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, pidió al titular de la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Torres, que tenga en cuenta que la publicación de nuevas leyes también debe incluir su firma y la de Analí Márquez, vicepresidenta de la Cámara Baja. A través de un oficio, Reto expresó su preocupación por la omisión de ambas rúbricas en la publicación de la ley de delegación de facultades.

"El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados, tal como lo establece el artículo 90 de la Constitución. (…) En consecuencia, la voluntad del Congreso de la República reside en sus dos cámaras y, en el caso del procedimiento legislativo, esta atribución es compartida por cada cámara, tal como lo establece el artículo 105 de la Constitución", indicó.

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Reto señaló que el próximo año la presidencia del Congreso recaerá en la Cámara Baja y que, entonces, las leyes expedidas llevarán las firmas de los representantes de ambas cámaras. Por otro lado, el titular de la Cámara de Diputados sostuvo que, históricamente, las dos firmas han estado presentes en la publicación de las leyes.

"En la tradición parlamentaria bicameral en el Perú se ha aplicado que las autógrafas de ley, independientemente de la cámara en la que culminó el proceso legislativo, lleven las firmas de los presidentes y vicepresidentes o secretarios de la Cámara de Diputados y del Senado", señaló. Además, detalló que en otros países con congresos bicamerales también se procede de esa manera.

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