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“Dispárale, dispárale”: La confesión de un sicario que baleó a sangre fría a una empresaria

El acusado llamado 'Diablo', de 22 años, contó detalles del ataque que sufrió Gloria Félix Carbajal, durante una feria en Chincha. "Me dieron dos mil soles y la orden fue de Daniel o J", aseguró el gatillero.

Alias Diablo, confesó asesinato de una empresaria en Chincha.
Alias Diablo, confesó asesinato de una empresaria en Chincha.
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El ataque a sangre fría quedó filmado por una cámara de seguridad. La víctima, Gloria Roxana Félix Carbajal, una empresaria de eventos, fue victimada en la provincia iqueña de Chincha. El sicario acusado de haberle disparado, confesó ser el 'gatillero'. "Me dieron dos mil soles".

Así lo confesó Sebastian Esteban Peña Vilca, de 22 años y apodado 'Diablo', ante un oficial de la Policía, a cargo de la investigación del ataque, ocurrido el 8 de octubre pasado, cuando se organizaba una feria.

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Según 'Diablo', la persona que lo obligó a dispararle a la víctima es Daniel, quien también es conocido como 'Jota'.

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Según la declaración indagatoria, el imputado señaló que ese día viajaron de Lima a Ica, en el carro de un amigo. Llevaron el arma de fuego homicida y cuando ubicaron a la víctima le dijeron "dispárale, dispárale. Le disparé de cerca", afirmó el sospechoso.

¿Cuánto te han pagado por este sicariato?

-dos mil soles. A ella (la empresaria) ya le han querido matar, pero no se ha podido. El piso (asesinato) que le han querido dar no ha salido como debió ser, creo que hubo un atentado en su casa.

¿Quién ordenó?

-Daniel. Jota le dice Joaquín al que ordenó.

Tú estabas en Lima, ¿cómo llegaste a Ica?

-Fuimos con el carro de un amigo que es del barrio, se llama Boris.

¿Qué vehículo es?

-Es un carro negro.

¿Sabían que iban a hacer ese piso (asesinato)?

-Claro, si hemos llevado el arma de fuego en su carro.

¿Y Paolo, iba también en el carro?

-No, él iba en una (moto) lineal, con 'Zeta'.

¿Quiénes iban en el carro?

Boris, yo y Joaquín. Aparte de los ‘piseros’, Daniel contrata un ‘ojo’ (delincuente) para que ‘marque’ (vigile) la zona. Avisa, la señora está acá, con una casaca, en la feria, es allí donde vamos al punto, en la feria, y veo a la señora y me dicen oe hermano, veo que das vuelta a cada rato, dispárale, dispárale.

¿Cuántos impactos le diste a la señora?

-Cinco o cuatro, no sé-

¿En ese momento de que te cargaste (pensamiento) de ira, de odio?, ¿cómo es para disparar y matar a una persona?

-Apunte sin mirar a la cara, volteé y tuve que ‘gatillar’, vi que la señora cayó y me fui corriendo hacia la moto.

¿Y cómo le pedías perdón?

-Le pedí disculpas, le dije perdóneme por lo que he hecho.

Pero tú has recibido dos mil soles, ¿de qué perdón, de que vida hablamos?

-Jefe, si yo no le hacía, el contacto que tiene el negro (Daniel) iba a mandar a matar gente.

Por este caso también han sido detenidos Joaquín Ramírez Aponte, alias JJ, y su madre Olivia Aponte Peralta, alias La China, dueña de una cuenta bancaria usada para financiar el crimen.

PUEDES VER: ‘Los Alcaeda’ asesinaron a 4 choferes y extorsionaron a otros 83 transportistas

Ellos serían presuntos integrantes de la banda criminal Los Atorrantes de Villa.

El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), refirió que los sospechosos huyeron hacia Lima, luego de cometer el execrable crimen contra la empresaria de eventos.

Gloria Roxana Félix Carbajal, de 59 años, estaba dedicada a la organización de conciertos y ferias comerciales en Chincha. Ella había denunciado tres veces que era extorsionada y amenazada de muerte. Le exigían 100.000 soles para dejarla trabajar tranquila.

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Su hermana, Lorena Félix, reveló que los delincuentes amenazaron con atentar contra su familia y que conocían todos sus movimientos , incluso sabían las ocasiones en que acudió a denunciar ante la policía en marzo y en junio.

Su familia exige justicia dicen que denunciar no debería significar quedar desprotegido. Se preguntan ¿qué está fallando en la protección de quienes denuncian a los extorsionadores?

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