➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este viernes 23 de octubre?
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 23 de octubre? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo hoy, viernes 23 de octubre?
- Aries: Tienes una excelente noticia a nivel laboral. Se abren nuevas puertas para tu crecimiento. En el amor, esa persona se comunica contigo y te hace una invitación. No pierdas la oportunidad de conocerla.
- Tauro: No te conviene discutir ni pelear con tus compañeros. Las divisiones pueden seguir aumentando y esto afectaría los resultados que deseas. En el amor, no digas algo que pueda ofender.
- Géminis: Una amistad te ayudará a resolver ese problema que estás afrontando. Si necesitas de dinero o de un préstamo, tendrás excelentes noticias al respecto. En el amor, alguien del pasado regresa.
- Cáncer: Un superior podría reclamarte por una aparente demora en la gestión que tienes en manos. Explícale los procesos que sigues y logrará entenderte. En el amor, no ocultes tus sentimientos.
- Leo: Estás muy sensible y podrías malinterpretar todo lo que escuches. Controla tus emociones y lograrás manejar cualquier problema. En el amor, no sigas tocando temas que sabes generan tensión.
- Virgo: Te harán una oferta muy positiva a nivel laboral. Es posible que debas realizar varios traslados importantes en el día. En el amor, no ignores a esa persona que desea aclarar las diferencias.
- Libra: Llegará a tu mente la solución a ese problema que tanto te había preocupado. Contarás con el apoyo de una persona con una gran capacidad; con su ayuda lograrás aterrizar todas tus ideas.
- Escorpio: Culminarás una gestión que ha sido muy complicada. Alguien con cargo fiscalizará cada detalle de tu entrega y, por más que quiera encontrarle errores, no podrá señalarte nada. Hoy brillarás.
- Sagitario: Una amistad influyente te guiará. Gracias a su apoyo lograrás resolver ese problema laboral que tanto te preocupaba. En el amor, no le des la espalda a esa persona que quiere tu perdón.
- Capricornio: Recibirás apoyo de amistades y contactos para resolver ese problema que sientes que no tiene solución. Hoy todo empieza a cambiar a tu favor. En el amor, esa persona se mostrará apasionada.
- Acuario: No te lamentes por ese proyecto que no has logrado concretar. Están por llegar nuevas oportunidades para tu crecimiento. En el amor, olvida el pasado y permítete conocer a esa persona.
- Piscis: Recibes una propuesta muy concreta y favorable. Será el inicio de una mejor etapa laboral y económica. En el amor, esa persona se mostrará constante. Volverás a confiar en ella y la perdonarás.