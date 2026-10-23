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Vecinos de Surco alertan que edificio de 8 pisos agravaría el tráfico y exigen diálogo con la municipalidad

La Junta Vecinal advierte que el proyecto no está preparado para albergar más residentes y teme sobrecarga en el abastecimiento de agua y recolección de residuos.

Los vecinos de Santiago de Surco piden llegar a un diálogo con la municipalidad.
Los vecinos de Santiago de Surco piden llegar a un diálogo con la municipalidad. | Composición LRSilvana Quiñonez
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Vecinos de Santiago de Surco protestan contra la construcción de un edificio de ocho pisos en el cruce de las avenidas Monterrico Chico y Reynaldo Vivanco. Advierten que el proyecto podría incrementar la congestión vehicular y la demanda de servicios básicos en una zona que, según señalan, no estaría preparada para recibir una mayor cantidad de residentes.

En diálogo con La República, una representante de la Junta Vecinal Reynaldo Vivanco con Monterrico Chico y Adyacentes indicó que el tránsito ya presenta dificultades en las horas punta. En ese contexto, cuestionó el impacto que podría generar la cantidad de estacionamientos prevista para el edificio.

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"Esta es una avenida muy angosta. Por ejemplo, en la mañana, puede haber hasta cuatro cuadras de cola de autos con una demora de 20 minutos. Ahora, imaginemos todo eso con más de 200 vehículos adicionales, que son la cantidad aproximada de estacionamientos que van a haber", manifestó.

Lucía Rizo Patrón, arquitecta del proyecto inmobiliario TEN Apartments, afirmó que la construcción cuenta con la licencia de edificación

Lucía Rizo Patrón, arquitecta del proyecto inmobiliario TEN Apartments, afirmó que la construcción cuenta con la licencia de edificación

Asimismo, alertó sobre una posible afectación del abastecimiento de agua, el sistema de desagüe y la recolección de residuos sólidos. "No está preparada para recibir la cantidad de departamentos que va a tener. Entonces, se van a afectar muchos servicios, el acopio de basura, el tránsito y la calidad de vida de una zona que siempre ha sido considerada de residencialidad baja", añadió.

La dirigente sostuvo que esta preocupación no se limita a una sola construcción. Según indicó, los vecinos también han advertido sobre otros proyectos en distintos puntos de Surco, entre ellos uno en la cuadra 14 de la avenida Velasco Astete y otro en la zona de Intihuatana. Por ello, pidió que las autoridades aclaren los criterios aplicados para autorizar las edificaciones cuestionadas.

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Vecinos denunciaron falta de respuesta municipal

Además de las preocupaciones por el tránsito y los servicios básicos, la junta vecinal reclama que la Municipalidad de Santiago de Surco responda formalmente a las observaciones que ha presentado sobre el proyecto.

"Nosotros estamos atados de manos porque la municipalidad, insisto, no nos quiere recibir", declaró la representante, quien aseguró que han enviado alrededor de seis cartas y presentado solicitudes para que se revisen los cuestionamientos relacionados con la construcción.

La dirigente señaló que, pese a los acercamientos iniciales con funcionarios municipales, no recibieron una respuesta que aclare sus dudas sobre las autorizaciones otorgadas. Por ello, pidió que la comuna atienda sus comunicaciones y explique los criterios considerados para permitir la edificación.

"Varios de estos permisos a proyectos inmobiliarios se han otorgado en esta gestión actual del alcalde Carlos Bruce, por eso reclamamos que cumpla con su palabra. Él todavía es alcalde; por eso le exigimos una mesa de diálogo y que responda a nuestras cartas", agregó.

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Inmobiliaria sostiene que cuenta con las autorizaciones

Por su parte, Lucía Rizo Patrón, arquitecta del proyecto inmobiliario TEN Apartments, afirmó que la construcción cuenta con la licencia de edificación emitida por la Municipalidad de Surco y con los documentos que, según indicó, permiten ejecutar la obra.

La arquitecta explicó que el anteproyecto fue aprobado en diciembre de 2022, cuando se encontraban vigentes las ordenanzas municipales 595 y 599. Añadió que la empresa decidió dejar sin efecto una primera propuesta para desarrollar otra que incorporara más áreas verdes y espacios comunes.

Respecto a los reclamos vecinales, Rizo Patrón sostuvo que la empresa ha mantenido disposición para dialogar y atender las observaciones. Indicó que modificaron la fachada y aumentaron los estacionamientos tras las sugerencias recibidas en reuniones con vecinos y representantes municipales.

"De nuestra parte está la predisposición, y siempre con la voluntad de poder atenderlos", afirmó. También señaló que cuentan con personal encargado de recibir las comunicaciones vecinales y que realizan labores de limpieza y riego para reducir el polvo generado por los trabajos.

En tanto, Erick Ramírez, jefe SOMA del proyecto, manifestó que su equipo supervisa las condiciones ambientales y el tránsito peatonal en los alrededores. Según indicó, el personal mantiene las vías despejadas y orienta a los peatones para facilitar su desplazamiento durante la ejecución de la obra. La construcción comenzó en abril y, según lo señalado por la representante vecinal durante la entrevista, en octubre los trabajos habían alcanzado el cuarto piso.

Respuesta de la Municipalidad de Surco

La Municipalidad de Santiago de Surco sostuvo que la aprobación del proyecto inmobiliario fue resultado de una decisión colegiada de la Comisión Técnica Distrital y no de una determinación unilateral de la comuna. Precisó que el anteproyecto fue aprobado en 2022, durante la gestión del exalcalde Jean Pierre Combe, y que el presidente de la comisión emitió un voto singular discrepante sobre el dictamen de Arquitectura.

Además, indicó que anteriormente detectó observaciones técnicas, suspendió el inicio de las obras y que, tras la nulidad del informe técnico favorable declarada por el Ministerio de Vivienda, anuló la licencia previa. La comuna aseguró que atendió a los vecinos en más de cuatro reuniones y reconoció que aún corresponde brindar una respuesta formal a la audiencia solicitada.

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