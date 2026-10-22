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Política

Pedro Castillo seguirá en prisión preventiva hasta marzo de 2027: PJ rechazó pedido para revocarla

La resolución mantiene vigente la ampliación de 12 meses que confirmó la Corte Suprema en junio.

Pedro Castillo seguirá en prisión preventiva hasta marzo de 2027: PJ rechazó pedido para revocarla
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El Poder Judicial rechazó modificar la prisión preventiva que cumple el expresidente Pedro Castillo por el caso de presunta corrupción relacionado con Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda.

El juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundada la revisión de oficio de la medida y dispuso que continúe vigente hasta el 8 de marzo del 2027.

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"Declarar infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva que fuera impuesta al imputado José Pedro Castillo Terrones, y en consecuencia, se declara la VIGENCIA de la medida de prisión preventiva", se lee en la resolución.

Pedro Castillo seguirá en prisión preventiva hasta marzo de 2027: PJ rechazó pedido para revocarla

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El magistrado mantuvo la prolongación de 12 meses que dictó el juzgado el pasado 27 de febrero de 2026 y que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó el 1 de junio, tras declarar infundada la apelación de la defensa de Castillo.

De esta manera, la revisión judicial no modificó el plazo de la prisión preventiva. Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo mientras afronta la investigación por los presuntos delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y colusión simple, en agravio del Estado.

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Fiscalía sostuvo que persisten los riesgos procesales

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que no aparecieron nuevos elementos que desvirtúen los fundamentos de la prisión preventiva.

Por el contrario, señaló que las declaraciones testimoniales, las diligencias periciales, los documentos incautados y las actas fiscales incorporadas a la investigación reforzarían la hipótesis fiscal sobre la presunta participación de Castillo en una organización criminal.

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