Netanyahu ordenó el "cierre total" de Cisjordania tras ataque armado y anuncia una operación militar

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el cierre total e indefinido de Cisjordania. La acción incluirá la evacuación de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la demolición de infraestructuras. Esto tras el reporte de un ataque a tiros en la ciudad de Hebrón y pocos días antes de las elecciones legislativas del 27 de octubre.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entrarán en los barrios de donde surgieron los terroristas", afirmó el líder político mediante un videomensaje. Además, el dirigente, que horas después visitó el lugar del incidente, aseguró que se evitó un ataque de gran amplitud.

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En la misma línea, el ejército confirmó que emprendió operaciones antiterroristas en las viviendas de los presuntos atacantes junto a las de otros sospechosos. Cabe indicar que el tiroteo se produjo en el cruce de Judea, de acuerdo con declaraciones recopiladas por EFE. Los agresores llegaron armados con un fusil M16 y una pistola, con los que abrieron fuego contra israelíes en el lugar.

Dentro de las acciones de respuesta, se confirmó el abatimiento de dos de los perpetradores a manos de los soldados israelíes. Portavoces del Ejército indicaron que continúan la búsqueda de posibles implicados.

Según medios israelíes, el tiroteo duró unos 20 minutos, mientras los servicios de emergencia atendían a cinco heridos: dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros de leves. Ante este trágico panorama, Netanyahu sentenció que "perseguiremos a los terroristas de Hamás y a quienes los envían: en cualquier lugar y en cualquier momento. No tienen dónde esconderse".

El temor de un nuevo siete de octubre

Ben Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional, aprovechó para instar la desmantelación y desmilitarización de la Autoridad Palestina. No hay que esperar a que se produzca un siete de octubre en Cisjordania. Asimismo, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, exhortó al lanzamiento de una campaña militar en la ciudad como en Gaza.

Por su parte, el movimiento islamista palestino Hamás calificó el incidente de operación heroica, aunque no se atribuyó la autoría. El grupo aprovechó para pedir a los palestinos dentro del territorio que entren en la movilización total y cometan atentados similares.

El tiroteo irrumpió en la recta final de la campaña electoral. Tras conocerse la noticia, el partido Likud canceló los actos políticos de la mañana. Gadi Eisenkot, ex jefe del Ejército y principal rival de Netanyahu en los comicios, se mostró de acuerdo con la respuesta de las tropas. "Como todos los israelíes, rezo por la completa y pronta recuperación de los heridos", complementó.