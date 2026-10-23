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Economía

Precio del dólar hoy en Perú, viernes 23 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Consulta el precio del dólar este viernes 23 de octubre en Perú, y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy en Perú, viernes 23 de octubre.
Precio del dólar hoy en Perú, viernes 23 de octubre.Foto: Composición LR
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El precio del dólar se sitúa el viernes 23 de octubre del 2026 en S/3,415 para la compra y S/3,435 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores ofrecidos por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica en bancos y casas de cambio.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 23 de octubre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

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