La fuerza del aluvión reventó sus puertas en el 2023: el invento peruano de S/60 que bloquea el agua por las rendijas y frena a los delincuentes

Un huaico en Punta Hermosa en marzo de 2023 inspiró al arquitecto peruano Santiago Agurto a desarrollar HIDROSEGURO, un kit que protege viviendas del agua y lodo.

Un huaico en Punta Hermosa en marzo de 2023 inspiró al arquitecto peruano Santiago Agurto a desarrollar HIDROSEGURO, un kit que protege viviendas del agua y lodo. Foto: Elvis Cairo/Composición LR

Un huaico que afectó Punta Hermosa en marzo de 2023 llevó a un arquitecto peruano a buscar una alternativa para proteger las viviendas frente al ingreso de agua y lodo. Tras sufrir importantes pérdidas materiales por la reactivación de la quebrada Malancha, Santiago Agurto desarrolló HIDROSEGURO, un kit diseñado para reforzar las puertas y reducir el riesgo de que las inundaciones alcancen los ambientes interiores de una casa.

La propuesta busca ofrecer una solución accesible para quienes necesitan proteger sus pertenencias ante posibles emergencias. El sistema cuesta aproximadamente S/60 y, además de funcionar como barrera frente al agua, incorpora una función de seguridad para dificultar la apertura de las puertas desde el exterior. Su creación surgió de una experiencia personal que evidenció las limitaciones de las medidas improvisadas para contener un huaico.

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HIDROSEGURO: cómo funciona el invento peruano que bloquea el ingreso de agua y lodo a las viviendas

El sistema fue pensado para responder a uno de los problemas que enfrentan las viviendas durante una inundación: la presión del agua y el lodo sobre las puertas y el ingreso del material por las aberturas. HIDROSEGURO busca reforzar estos accesos y bloquear los espacios por donde el agua podría filtrarse, con el propósito de reducir las posibilidades de que alcance los ambientes interiores.

La solución también cumple una función de seguridad. Según explicó su creador, el dispositivo dificulta que una persona pueda abrir la puerta si intenta vulnerar la cerradura desde el exterior. De esta manera, el producto combina dos propósitos: proteger los bienes del hogar frente al ingreso de agua y lodo, y añadir una barrera física que dificulte el acceso no autorizado. Su objetivo es que los vecinos cuenten con una herramienta que puedan utilizar para resguardar sus propiedades.

Huaico en Punta Hermosa: así nació el kit de S/60 tras las pérdidas materiales de 2023

El origen de HIDROSEGURO se remonta al 15 de marzo de 2023, cuando la reactivación de la quebrada Malancha provocó un huaico que afectó a vecinos de Punta Hermosa. Santiago Agurto fue uno de los damnificados. El lodo y el agua ingresaron por las puertas de su garaje y alcanzaron el semisótano, donde también empujaron las puertas de los depósitos y destruyeron los bienes almacenados. La acumulación llegó, según su testimonio, a aproximadamente 1,70 metros.

Antes de desarrollar el dispositivo, algunos residentes habían intentado impedir el paso del agua colocando arena en los accesos. Sin embargo, esa medida no evitó las filtraciones. Ante la posibilidad de que un episodio similar volviera a ocurrir, el arquitecto comenzó a idear una alternativa para reforzar las puertas y cerrar los espacios por los que podía ingresar el lodo.