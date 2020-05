La nueva estrategia: hallar asintomáticos en transporte público

Por: Carlos Contreras y Milagros Berríos

En busca de los asintomáticos. Si bien en un inicio se priorizó la cuarentena general en todo el país para evitar la expansión del Covid-19, desde ayer -tras la reactivación de algunas actividades productivas- el Gobierno ha reforzado una nueva estrategia que pone en la mira a los focos de contagio existentes en Lima y las regiones. Así lo explicó, durante su mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra, quien anunció que las pruebas rápidas ya no solo se aplicarán en los mercados sino también en las unidades del transporte público y sus respectivos paraderos, donde las aglomeraciones continúan sin respeto del distanciamiento.

Adicionalmente a estas acciones, el mandatario precisó que los pacientes serán atendidos no solo en los hospitales sino también en las postas e incluso en sus domicilios, a través de los equipos de respuesta rápida.

Por la mañana, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, la jefa de la ATU, María Jara, y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aplicaron 600 pruebas rápidas al personal y a los pasajeros de dos estaciones del Metropolitano y de dos terminales de la Línea 1 del Metro de Lima. Esto a fin de cortar la cadena de contagios del Covid-19.

El resultado fue preocupante. Por la tarde, Vizcarra señaló que de 151 ciudadanos, 66 dieron positivo cuando transitaban tranquilos por el terminal Caja de Agua del Metro, en San Juan de Lurigancho. Esto equivale a un 43% del total. De la misma manera, otros 38 resultaron estar contagiados en la estación Gamarra, en La Victoria, lo que representa el 25% de 150 muestreados.

En tanto, en el Metropolitano, de 150 pruebas a pasajeros, 23 dieron positivo (15%) en la estación Naranjal, en Independencia, y otros 24 de 179 usuarios (13%) tuvieron la misma respuesta en Matellini, en Chorrillos.

Esta situación se vivió en el transporte masivo formal de Lima, pero en el otro sector, donde abundan las combis y las cústeres de las empresas afiliadoras, el panorama fue otro. En las horas punta, hubo desorden en los paraderos. Los policías e inspectores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao trataron de hacer respetar que las unidades circulen al 50% de su capacidad para cumplir con el distanciamiento, pero no pudieron. En vías como la Panamericana Norte-Sur, Evitamiento y Túpac Amaru, los pasajeros buscaban llegar a la hora a sus centros de labores sin importarles el contagio.

El presidente, tras ese panorama, pidió a las empresas hacer "horarios diferenciados" en los trabajos para evitar aglomeraciones en los paraderos. “No todos pueden entrar a las 8 a.m. Unos deben ingresar a las 7 a.m., otros a las 9 y 11 a.m. y la salida es secuencial. Esta medida debe formar parte de las nuevas formas de la convivencia social”, refirió.

A su turno, la jefa de la ATU, María Jara, reiteró que el transporte público tradicional puede salir hasta con el 100% de su flota, siempre y cuando sus unidades sean desinfectadas y autorizadas por su institución.

Jara dijo que se usarán 2.400 pruebas rápidas para las empresas convencionales. Agregó que en los próximos días también se aplicarán estas pruebas en los corredores viales.

Por otro lado, Vizcarra anunció que se podrá usar al auto privado solo para hacer compras en mercados, farmacias o ir al banco dentro de su distrito. Para eso habrá un pase que deberá renovarse cada 48 horas. “No es una facilidad para que visites a un familiar o pasees por el mar".

Sobre este tema, la directora de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, se mostró en contra de esta medida porque congestionará las vías y hará que las personas pasen más tiempo juntas en las combis y cústeres que irán más lento. Propuso que tengan carriles exclusivos y un subsidio.

Medidas en el sector Salud

Dentro de la estrategia también se busca fortalecer la atención primaria de salud, de tal forma que los pacientes no solo sean atendidos en hospitales, sino en centros de salud y a domicilio.

Ayer se comenzó la atención en postas médicas, donde, según el presidente, se han distribuido medicinas y equipos de protección personal para sus profesionales. En un establecimiento ubicado cerca del mercado La Unión, en San Juan de Lurigancho, las personas con síntomas respiratorios pasaban por triaje, pero no eran sometidos a pruebas de descarte. En tanto, en el centro de salud Azcarrunz se informó que no había atención, y solo recibían casos de tuberculosis, debido a que la mayoría de su personal son adultos mayores.

Precisamente sobre estos casos, Vizcarra solicitó la incorporación de este sector vulnerable para la atención vía telefónica.

Otra medida también ha sido la entrega domiciliaria de medicamentos a pacientes con Covid-19. El ministro de Salud, Víctor Zamora, informó que los equipos de respuesta rápida iniciaron la distribución de 200 mil paquetes de medicinas para personas positivas o con síntomas. Esto incluía 3 tratamientos: Ivermectina, Hidroxicloroquina y otro con ambos fármacos.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ayer anunció la suspensión temporal de los ensayos clínicos de Hidroxicloroquina y Cloroquina.

En tanto, en el Perú van 123.979 casos positivos y 3.629 fallecidos a causa del Covid-19, según el reporte del Minsa que ayer aclaró que el último sábado se tuvo 127 fallecidos y ayer 129.

Ante estas cifras, el Gobierno, en base al análisis del Minsa, investigadores independientes e instituciones internacionales, ha ratificado que el país ha llegado a una “meseta que está progresivamente bajando”. “El proceso de incremento gradual de positivos llegó entre la primera y segunda semana de mayo a su parte más alta (...). El Perú es heterogéneo. Hay una tendencia irregular que indica que la tendencia es que va a ser una disminución progresiva, pero lenta”, señaló Vizcarra.

A la fecha, además, hay 8.097 pacientes hospitalizados, de los cuales 909 se encuentran en UCI. Con esto, según el Minsa, quedarían 169 camas disponibles, por lo que a fines de junio se espera duplicar su número; y para las dos próximas semanas añadir 232.

Esto se implementará en Lambayeque, Piura y Loreto, entre otras regiones con alto nivel de contagio. No obstante, a través de sus redes sociales, el investigador Mateo Prochazka señaló que la curva se estaría aplanando en las regiones que fueron golpeadas con más fuerza, mientras que la transmisión amplia recién empieza en otras como Moquegua, Ucayali y Pasco.

Cuarentenas en colegios

Otro foco de contagio son los mercados, donde se ha detectado que el 36% de los 5.065 comerciantes tamizados han dado positivo. "No podemos funcionar como sociedad sin mercados. Decir que los cerraremos es irreal, pero tenemos que hacer cambios", señaló Vizcarra.

Esto también forma parte de su estrategia, a la cual, según el infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia Ciro Maguiña, debe sumarse las cuarentenas focalizadas, el fortalecimiento de las postas con medicamentos y la no automedicación. “¿De dónde sale la gente positiva de los paraderos? De los barrios. Hay que entrar ahí, hacer cercos epidemiológicos y que cumplan cuarentenas en colegios y locales comunales. A las casas pueden llevar medicinas, pero ahí no se puede hacer cuarentenas, porque están hacinados”, concluyó.

Claves

Al comparar la mortalidad del 2019 con la del 2020, el distrito piurano de Catacaos es uno de los más afectados, según la plataforma de verificación Emptor, que calculó un crecimiento de 700%.

Según Zamora, en dos semanas estará lista la prueba molecular nacional. Vizcarra ofreció disculpas si la explicación del viernes “no fue clara”.

