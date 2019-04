Puno: Youtuber americano promovió campaña “chapa tu basura” en Juliaca [VIDEO]

Un gran cariño por el Perú tiene el estadounidense Clayton Thomas. Como parte de sus viajes en las distintas regiones del país, llegó a Juliaca donde junto a otros jóvenes recolectaron basura. A partir de esta actividad, el youtuber conocido como Gr3ngasho, indicó que recorrerá el país desde Tumbes hasta Tacna realizando este tipo de acciones en bien del medio ambiente.

Su reto fue titulado como “Chapa Tu Basura” y desea que genere conciencia y educación ambiental. Su proyecto arranca este 10 de mayo en Tumbes.

“En los últimos años me he enamorado de un país de Sudamérica: Perú. Como todos los países, Perú tiene muchos problemas y una de ellos es la basura. He decidido crear un movimiento para lograr un cambio”, indicó.

Clayton Thomas recorrerá las zonas más contaminadas para realizar jornadas de limpiezas junto a otros muchachos que quieran sumarse a esta idea.

Una previa a su campaña se dio en la ciudad de Juliaca, en Puno, con integrantes de la organización “Por una Juliaca mejor”. Lograron recolectar varios costales con basura cerca del río Maravillas. El youtuber mostró que pese a la existencia de un letrero que prohibía que se bote basura, los pobladores continúan arrojando sus desechos.

Su proyecto “Chapa tu basura” arranca este 10 de mayo en Tumbes, luego recorrerá zonas costeras y varias ciudades del Perú.