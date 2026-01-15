Gobierno contrató a empresa que no fabrica avión Antonov An-74

Modelo An-74. Este avión solo lo fabrica en el mundo la compañía ucraniana Antonov. Foto: La República | PNP | Mininter | Ministerio del Interior

Modelo An-74. Este avión solo lo fabrica en el mundo la compañía ucraniana Antonov. Foto: La República | PNP | Mininter | Ministerio del Interior

El 25 de octubre de 2025, el actual ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, nombró como jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF), a Ronnie Matienzo Mendoza. Seis días después, Matienzo aprobó la compra de un avión Antonov An-74, que ofertó la empresa Aero Express FZE, con sede en Emiratos Árabes Unidos (EUA), Asia.

Luego que la fábrica ucraniana de aviones Antonov informó al Ministerio del Interior, que la compañía Aero Express FZE no construye ninguno de sus modelos, y que esta firma fraguó documentos para acreditar falsamente que cuenta con una licencia de fabricación, el gobierno de José Jerí afirma que la responsabilidad corresponde a la gestión de su antecesora, la exmandataria Dina Boluarte.

“Cabe precisar que esta contratación se inició en gestiones anteriores”, respondió el Ministerio del Interior a una consulta de La República, que preguntó sobre el destino del contrato adjudicado a Aero Express FZE, ahora que se ha confirmado que es una empresa de fachada.

Lo cierto es que el proceso fue reiniciado el 7 de octubre de 2025, cuando José Jerí asumió funciones como presidente, según las actas del proceso.

Evidencia documental que confirma que el gobierno de José Jerí fue el que contrató a la empresa estafadora Aero Express FZE para la venta de un avión. Foto: La República

Además, el propio ministro del Interior, Vicente Tiburcio, nombró al jefe de la OGAF, Ronnie Matienzo, quien fue el que dio luz verde a la contratación de Aero Express FZE por US$63,9 millones.

Cuando Matienzo aprobó la propuesta de la compañía de Emiratos Árabes Unidos, La República había publicado varios reportajes de investigación advirtiendo de que se trataba de una empresa de papel y que no contaba con registros de haber fabricado aviones Antonov An-74.

En la misma acta de adjudicación del contrato, la OGAF del Ministerio del Interior reconoce que Aero Express FZE jamás construyó un avión ni presentó evidencias de contratos en otros países.

Pese a esta información relevante, que era suficiente para descalificar a la mencionada compañía, al parecer en cumplimiento de una consigna, Ronnie Matienzo le otorgó el millonario contrato.

Evidencia documental que confirma que el gobierno de José Jerí fue el que contrató a la empresa estafadora Aero Express FZE para la venta de un avión. Foto: La República

En efecto, en el acta se lee: “(Aero Express FZE) no acredita la venta de ninguna unidad de bienes iguales o similares, de acuerdo a lo requerido en las Bases (de la Licitación). El postor ha presentado contratos sin ningún documento que demuestre fehacientemente que se ha realizado el pago respectivo vinculado a dichos contratos. En consecuencia, con ello, no se le asigna puntaje alguno del factor de evaluación (puntaje económico)”.

¡Y el gobierno de Jerí le dio el contrato!

Con ocasión de la carta de la fábrica ucraniana Antonov, que confirma la farsa de Aero Express FZE y de sus cómplices de la OGAF del Ministerio del Interior, este despacho todavía no ha resuelto qué hacer una vez expuesto el engaño. Solo arguyeron: “Desde el Ministerio del Interior no se adelanta opinión hasta contar con la verificación y confirmación formal de dicha revisión y fiscalización, en estricto resguardo del debido proceso y de la legalidad administrativa”.

Lo más probable es que han quedado al descubierto y no saben qué hacer.

Responsable. Ronnie Matienzo Mendoza aprobó la oferta de Aero Express FZE. Foto: La República

Comisión de Fiscalización cita a ministro